Ukrajina ponúka ruským vojakom za položenie zbraní amnestiu a peniaze

Kyjev 1. marca (TASR) - Ukrajina uviedla, že udelí amnestiu a dá peniaze ruským vojakom, ktorí "dobrovoľne zložia zbrane". Na sociálnej sieti Facebook to v pondelok uviedol ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



"Poslali vás do našej krajiny, aby ste zabíjali a boli zabití. Tí z vás, ktorí sa nechcú stať vrahmi alebo prísť o život, môžu byť zachránení... Garantujeme vám plnú amnestiu a peňažnú odmenu, ak dobrovoľne zložíte zbrane," uvádza Reznikov na Facebooku.



Šéf ukrajinského rezortu obrany ďalej spresňuje, že ruskí vojaci, ktorí sa vzdajú, dostanú kompenzáciu vo výške päť miliónov rubľov (41.000 eur).



"Nikoho, kto si vyberie cestu okupácie, nečaká zľutovanie," varuje Reznikov v príspevku.