Ukrajina ponúka štátom Blízkeho východu výmenu protivzdušnej obrany

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Izraelské a americké útoky na Irán vyvolali odvetné údery rakiet a dronov v celom regióne.

Autor TASR
Kyjev 3. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok ponúkol spojencom USA na Blízkom východe ukrajinské protidronové systémy výmenou za ich protivzdušné raketové systémy. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Rusko pri dronových útokoch na Ukrajinu používa vo veľkom iránske bezpilotné stroje typu Šáhid a Kyjevu sa podarilo vyvinúť lacné a účinné lietajúce prostriedky určené na ničenie týchto útočných dronov, píše AFP. Ukrajina však zápasí s nedostatkom systémov protivzdušnej obrany Patriot PAC-3, ktoré využíva na zostreľovanie ruských rakiet.

„Problémom číslo jeden je to, ako chrániť ich vzdušný priestor. S touto otázkou žijeme aj my sami,“ povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve. „Povedzme si niečo o zbraniach, ktorých máme nedostatok: rakety PAC-3 – ak nám ich dajú, my im dáme protidronové systémy,“ dodal.

Zelenskyj uviedol, že rakety PAC-3 nefungujú na ochranu proti stovkám dronov Šáhid. „Je to spravodlivá výmena,“ povedal Zelenskyj.

Iránske bombardovanie v štátoch Perzského zálivu zasiahlo vojenské základne, ale aj civilnú infraštruktúru, ako sú obytné budovy, hotely, letiská a prístavy.

Teherán sa pri svojich útokoch vo veľkej miere spolieha na svoj raketový arzenál – zbrane, ktoré môžu byť zachytené protivzdušnými systémami PAC-3, píše AFP.
