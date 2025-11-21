< sekcia Zahraničie
Ukrajina popiera tvrdenia Ruska, že dobylo mesto Kupiansk
Velenie ukrajinskej armády tvrdí, že podobná situácia je aj v lokalite Jampiľ v Doneckej oblasti.
TASR
Moskva/Kyjev 21. novembra (TASR) - Generálny štáb ukrajinskej armády vo štvrtok večer odmietol tvrdenie Moskvy, že mesto Kupiansk v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny je pod kontrolou ruskej armády. V noci na piatok o tom informovala agentúra AFP.
„V meste a jeho okolí pokračujú protisabotážne operácie a špeciálne akcie zamerané na vyhľadávanie a likvidáciu nepriateľských (ruských) diverzných skupín, ktoré prenikli do mesta,“ uvádza sa v príspevku generálneho štábu zverejnenom na platforme Telegram.
Velenie ukrajinskej armády tvrdí, že podobná situácia je aj v lokalite Jampiľ v Doneckej oblasti.
Ukrajinské vojenské zdroje tiež popierajú vyhlásenia ruskej armády, že jej jednotky údajne obsadili 80 percent mesta Vovčansk v Charkovskej oblasti a 70 percent územia mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti.
O tom, že ruské jednotky „dokončili oslobodenie mesta Kupiansk,“ podal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi hlásenie veliteľ západnej vojenskej skupiny Sergej Kuzovlev. Mesto označil za „kľúčové centrum ukrajinskej obrany“.
Putin vo štvrtok navštívil veliteľstvo zoskupenia ruských jednotiek Západ, pričom si vypočul hlásenia dôstojníkov o situácii na fronte. Nie je jasné, či sa stretnutie uskutočnilo v Rusku alebo na okupovanom území Ukrajiny.
Kupiansk prvýkrát Rusko dobylo krátko po začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ukrajinci ho získali späť počas jesennej protiofenzívy v tom istom roku. Pred ruskou inváziou v ňom žilo zhruba 55.000 ľudí.
