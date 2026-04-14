Ukrajina popiera tvrdenia, že ruská armáda zasiahla priehradu Pečenihy
Po útoku sa v Rusku objavili tvrdenia, že priehrada bola poškodená a že došlo k núdzovému odpusteniu vody.
Autor TASR
Kyjev 14. apríla (TASR) - Ukrajinská armáda v utorok poprela tvrdenia, že útok ruskej armády v pondelok spôsobil významné škody na vodnej nádrži pri meste Pečenihy v Charkovskej oblasti. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde, píše TASR.
Ukrajinská armáda uviedla, že na danú lokalitu bolo zhodených šesť navádzaných leteckých bômb: štyri dopadli na zem v blízkosti vodohospodárskych zariadení a dve na hladinu vody. Samotná priehrada nebola poškodená.
Armáda však odsúdila „osobitný cynizmus“ útoku, ku ktorému došlo v čase, keď má nádrž v dôsledku jarných záplav maximálnu hladinu vody.
„Nepriateľ sa snaží využiť moment, keď nádrž v období povodní obsahuje maximálny objem vody,“ uviedol 16. zbor ukrajinskej armády vo svojom vyhlásení na sieti Facebook. Zničenie priehrady by podľa neho malo „katastrofálne následky“ pre obce nachádzajúce sa nižšie po prúde rieky Severský Donec, spôsobilo by zrejme záplavy a ekologickú katastrofu.
Po útoku sa v Rusku objavili tvrdenia, že priehrada bola poškodená a že došlo k núdzovému odpusteniu vody.
Tento úder v Charkovskej oblasti zapadá do kontextu útokov zameraných na ukrajinskú vodnú a energetickú infraštruktúru. Od začiatku októbra 2025 ruské jednotky v rôznych častiach Ukrajiny údajne zámerne zaútočili na 11 hydroelektrární a 45 veľkých kogeneračných elektrární.
Ukrajinská armáda uviedla, že na danú lokalitu bolo zhodených šesť navádzaných leteckých bômb: štyri dopadli na zem v blízkosti vodohospodárskych zariadení a dve na hladinu vody. Samotná priehrada nebola poškodená.
Armáda však odsúdila „osobitný cynizmus“ útoku, ku ktorému došlo v čase, keď má nádrž v dôsledku jarných záplav maximálnu hladinu vody.
„Nepriateľ sa snaží využiť moment, keď nádrž v období povodní obsahuje maximálny objem vody,“ uviedol 16. zbor ukrajinskej armády vo svojom vyhlásení na sieti Facebook. Zničenie priehrady by podľa neho malo „katastrofálne následky“ pre obce nachádzajúce sa nižšie po prúde rieky Severský Donec, spôsobilo by zrejme záplavy a ekologickú katastrofu.
Po útoku sa v Rusku objavili tvrdenia, že priehrada bola poškodená a že došlo k núdzovému odpusteniu vody.
Tento úder v Charkovskej oblasti zapadá do kontextu útokov zameraných na ukrajinskú vodnú a energetickú infraštruktúru. Od začiatku októbra 2025 ruské jednotky v rôznych častiach Ukrajiny údajne zámerne zaútočili na 11 hydroelektrární a 45 veľkých kogeneračných elektrární.