Ukrajina popiera, že jej jednotky zabili ruských vojnových zajatcov

Kyjev 20. novembra (TASR) - Komisár ukrajinského parlamentu pre ľudské práva Dmytro Lubinec v nedeľu poprel, že tamojšie vládne jednotky zabili ruských vojnových zajatcov. Podľa jeho slov sa ukrajinskí vojaci bránili pred Rusmi, ktorí predstierali kapituláciu, informuje tlačová agentúra AFP.



Na ruských sociálnych sieťach sa totiž tento týždeň objavili videá, ktoré údajne ukazujú telá ruských vojakov zabitých po tom, ako sa vzdali ukrajinským jednotkám.



Podľa Lubinca "úryvky" z videozáznamu ukazujú, že Rusi "pomocou zinscenovaného zajatia spáchali vojnový zločin tým, že spustili paľbu na ukrajinské ozbrojené sily". To znamená, že týchto vojakov "nemožno považovať za vojnových zajatcov", tvrdí ombudsman. "Tí, ktorí chcú využiť ochranu medzinárodného práva na zabíjanie, musia byť potrestaní," dodal.



Na jednom z inkriminovaných videí je vidno, ako sa vojaci zjavne vzdávajú niekoľkým príslušníkom armády v maskovaní a so žltými páskami na rukách. Vzdávajúci sa vojaci si líhajú na zem na dvore plnom trosiek. Video sa náhle preruší, keď sa ozve streľba. Ďalší záznam nakrútený zhora ukazuje telá približne desiatich ľudí obklopené zjavnými krvavými škvrnami.



Ruské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že videá ukazujú "úmyselnú a metodickú vraždu viac ako desiatich umiernených ruských vojakov" a vyzvalo na vyšetrenie týchto "vojnových zločinov".



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová odsúdila "nemilosrdnú streľbu do neozbrojených ruských" vojnových zajatcov a vyzvala, aby "medzinárodné organizácie odsúdili a dôkladne vyšetrili tento šokujúci zločin".