Ukrajina popiera, že Rusi obsadili pohraničnú dedinu na severovýchode

Kyjev 10. júna (TASR) - Miestny ukrajinský predstaviteľ v pondelok poprel tvrdenie čečenského lídra, že ruské sily pod vedením čečenskej špeciálnej jednotky prevzali kontrolu nad pohraničnou dedinou Ryživka na severovýchode Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



Čečenský vodca Ramzan Kadyrov v nedeľu uviedol, že jednotka Achmat-Čečensko stála na čele ruských jednotiek pri preberaní moci nad obcou Ryživka v Sumskej oblasti na Ukrajine.



"Rozsiahly plánovaný postup" spôsobil "značné straty ukrajinskej strane, ktorá bola nútená ustúpiť", povedal Kadyrov.



Jurij Žarko, miestny predstaviteľ v meste Sumy, však v komentári pre ukrajinské médiá Suspilne prítomnosť ruských jednotiek v Ryživke poprel.



Šéf ukrajinského vládneho centra pre boj proti dezinformáciám Andrij Kovalenko na platforme Telegram uviedol, že ruské sily sa pokúsili otestovať ukrajinskú obranu na fronte pri Ryživke. Dodal, že ukrajinské sily majú situáciu pod kontrolou, ale hrozba ruských akcií v pohraničnej oblasti pretrváva.



Ruské ministerstvo obrany k tejto situácii nevydalo zatiaľ žiadne vyhlásenie.



Ukrajinská armáda v uplynulých týždňoch varovala pred sústreďovaním ruských síl v okolí Sumskej oblasti v rámci príprav na vojenskú akciu. Veľký ruský nápor v tejto severnej oblasti by "roztiahol" ukrajinské jednotky a otvoril by nový front.



Kadyrov v máji počas stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom povedal, že desaťtisíce jeho vojakov sú pripravené bojovať za Rusko na Ukrajine, a že vo vojne Moskvy proti Kyjevu už slúžilo približne 43.500 jeho vojakov.



Sumská oblasť leží na severných hraniciach Ukrajiny a od začiatku konfliktu vo februári 2022 nezažila rozsiahly pozemný útok ruských vojsk, komentujú ukrajinské médiá.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj takisto v máji varoval, že Rusko zhromažďuje jednotky pozdĺž severných hraníc, čo môže predznamenávať novú ofenzívu.



Úrady začali v máji evakuovať obyvateľov niektorých pohraničných miest a dedín v Sumskej oblasti s odvolaním sa na riziko zvyšujúcich sa ruských útokov.



Rusko začalo 10. mája rozsiahlu pozemnú operáciu v susednej Charkovskej oblasti a obsadilo niekoľko miest a dedín, zatiaľ čo kyjevské sily zápasia s nedostatkom personálu a munície. Ukrajina odvtedy vyslala do tejto oblasti posily, ale na iných miestach frontu stratila v prospech Ruska.



Zelenskyj v nedeľu varoval pred ťažkými bojmi vo východnej časti Doneckej oblasti.