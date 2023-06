Ukrajina poprela správy o údajnom začiatku protiofenzívy

Cherson/Kyjev 9. júna (TASR) - Stovky Ukrajincov boli vo štvrtok evakuované zo striech svojich zaplavených domov dva dni po zničení Kachovskej vodnej nádrže na rieke Dneper na juhu Ukrajiny. Kyjev medzitým podľa agentúry Reuters poprel tvrdenia o začiatku svojej protiofenzívy proti ruským jednotkám, informuje TASR.



Stanica NBC News s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa ukrajinských ozbrojených síl a vojaka z oblasti blízko frontových línií vo štvrtok uviedla, že ofenzíva ukrajinskej armády sa už začala. Denník The Washington Post citoval "štyroch jednotlivcov" z radov ukrajinských ozbrojených síl, ktorí tvrdili to isté.



Generálny štáb ukrajinskej armády to však pre Reuters poprel. "Nemáme takúto informáciu," uviedol prostredníctvom svojho hovorcu.



Britské ministerstvo obrany vo svojom štvrtkovom brífingu informovalo o ťažkých bojoch pozdĺž "viacerých úsekov frontu" s tým, že iniciatívu vo väčšine týchto oblastí prebral Kyjev.



Ukrajinská armáda uviedla, že záplavy v Chersonskej oblasti prinútili ruské jednotky na ústup od piatich do 15 kilometrov a mieru ruského ostreľovania znížili "prakticky o polovicu".



Ruská tlačová agentúra TASS vo štvrtok podľa Reuters uviedla, že vysokopostavený veliteľ ruskej armády informoval tamojšieho prezidenta Vladimira Putina o odrazení rozsiahleho ukrajinského útoku v juhoukrajinskej Záporožskej oblasti.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu predtým vyhlásil, že ruské jednotky odolali pokusom ukrajinských vojakov prelomiť frontovú líniu v Záporoží, pričom mali ukrajinskej strane spôsobiť ťažké straty.



Voda z kachovskej priehrady medzitým zaplavila už vyše 600 kilometrov štvorcových plochy Chersonskej oblasti, pričom zaplavila územia pod kontrolou Ukrajiny i Ruska, pripomína Reuters.



Putin sa podľa mediálnych informácií do zaplavených oblastí cestovať nechystá, situáciu však pozorne sleduje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil postihnuté oblasti vo štvrtok.