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Ukrajina poprela tvrdenia Ruska o údajnom obsadení mesta Kosťantynivka
Putin opakovane odmietol rokovania so Zelenským o ukončení vojny, ktorá trvá už viac ako štyri roky.
Autor TASR
Kyjev 4. júla (TASR) - Ukrajinská armáda v sobotu odmietla tvrdenia Ruska o obsadení východoukrajinskej bašty Kosťantynivka. Situáciu v tomto meste zároveň označila za „zložitú“, no zdôraznila, že jej vojaci mesto naďalej bránia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil ruské tvrdenie za „klamstvo“. Reagoval tak deň po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin vystúpil v televízii vo vojenskej uniforme a poďakoval svojim silám za dobytie tohto mesta.
„Ukrajinskí obrancovia pokračujú v držaní svojich pozícií pozdĺž určených obranných línií. Situácia zostáva zložitá, ale je pod kontrolou ukrajinských obranných síl,“ uviedol hovorca armády Andrij Kovaľov. Zároveň priznal, že ruské jednotky sa pokúsili mesto obsadiť a prenikli doň v malých skupinách. „Zaznamenali sme prípady, kedy malé pechotné skupiny (jedna až tri osoby) prenikli hlboko do bojových formácií ukrajinských síl. V meste momentálne prebiehajú protidiverzné operácie obranných síl. Okupačné sily sú odhaľované a eliminované,“ spresnil Kovaľov.
Podľa jeho slov Rusko v piatok – kedy Moskva oznámila obsadenie mesta – podniklo „11 pokusov o útok“, no „nedosiahlo žiadny úspech“.
„Nepriateľ sa uchýlil k šíreniu nehanebných dezinformácií a falošných tvrdení svojich najvyšších predstaviteľov,“ dodal hovorca.
Zelenskyj, ktorý o priebehu bitky informoval nemeckého kancelára Friedricha Merza, vyhlásil, že Putin sa „rozhodol klamať svetu“ o situácii na fronte. „Tvrdí, že ruské sily údajne obsadili Kosťantynivku na Donbase. Samozrejme, nie je to pravda. Je to len ďalšie ruské klamstvo,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
„Ak by bola Kosťantynivka pod ruskou kontrolou, potom by Putin zrejme nemal problém stretnúť sa tam so mnou a nájsť diplomatický spôsob, ako túto vojnu konečne ukončiť,“ dodal Zelenskyj.
Putin opakovane odmietol rokovania so Zelenským o ukončení vojny, ktorá trvá už viac ako štyri roky. Rusko sa snaží obsadiť Kosťantynivku, kde pred inváziou v roku 2022 žilo približne 78-tisíc ľudí, už dlhé mesiace, dodáva AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil ruské tvrdenie za „klamstvo“. Reagoval tak deň po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin vystúpil v televízii vo vojenskej uniforme a poďakoval svojim silám za dobytie tohto mesta.
„Ukrajinskí obrancovia pokračujú v držaní svojich pozícií pozdĺž určených obranných línií. Situácia zostáva zložitá, ale je pod kontrolou ukrajinských obranných síl,“ uviedol hovorca armády Andrij Kovaľov. Zároveň priznal, že ruské jednotky sa pokúsili mesto obsadiť a prenikli doň v malých skupinách. „Zaznamenali sme prípady, kedy malé pechotné skupiny (jedna až tri osoby) prenikli hlboko do bojových formácií ukrajinských síl. V meste momentálne prebiehajú protidiverzné operácie obranných síl. Okupačné sily sú odhaľované a eliminované,“ spresnil Kovaľov.
Podľa jeho slov Rusko v piatok – kedy Moskva oznámila obsadenie mesta – podniklo „11 pokusov o útok“, no „nedosiahlo žiadny úspech“.
„Nepriateľ sa uchýlil k šíreniu nehanebných dezinformácií a falošných tvrdení svojich najvyšších predstaviteľov,“ dodal hovorca.
Zelenskyj, ktorý o priebehu bitky informoval nemeckého kancelára Friedricha Merza, vyhlásil, že Putin sa „rozhodol klamať svetu“ o situácii na fronte. „Tvrdí, že ruské sily údajne obsadili Kosťantynivku na Donbase. Samozrejme, nie je to pravda. Je to len ďalšie ruské klamstvo,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach.
„Ak by bola Kosťantynivka pod ruskou kontrolou, potom by Putin zrejme nemal problém stretnúť sa tam so mnou a nájsť diplomatický spôsob, ako túto vojnu konečne ukončiť,“ dodal Zelenskyj.
Putin opakovane odmietol rokovania so Zelenským o ukončení vojny, ktorá trvá už viac ako štyri roky. Rusko sa snaží obsadiť Kosťantynivku, kde pred inváziou v roku 2022 žilo približne 78-tisíc ľudí, už dlhé mesiace, dodáva AFP.