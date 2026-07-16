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Ukrajina poprela, že pri útoku zomrel inžinier záporožskej elektrárne
Šéf ruskej štátnej jadrovej spoločnosti predtým uviedol, že ukrajinský dron v stredu zasiahol služobné vozidlo na hranici priemyselného areálu elektrárne a mesta Enerhodar.
Autor TASR
Kyjev 16. júla (TASR) - Ukrajina vo štvrtok poprela tvrdenie Ruska, že pri jej útoku dronom na okupovanú Záporožskú jadrovú elektráreň zabila jej hlavného inžiniera. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Šéf ruskej štátnej jadrovej spoločnosti Rosatom Alexej Lichačov predtým uviedol, že ukrajinský dron v stredu zasiahol služobné vozidlo na hranici priemyselného areálu elektrárne a mesta Enerhodar a pri útoku zahynul aj vodič.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí Lichačovove tvrdenie poprelo. „Nebolo predložené žiadne nezávislé potvrdenie ruskej verzie ani dôkazy o zapojení Ukrajiny a informácie od ruských okupačných štruktúr nemožno považovať za spoľahlivé,“ uviedlo.
Šéf Rosatomu označil tento útok za „teroristický“ a vyzval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), aby naň reagovala. „Očakávame, že MAAE rýchlo, konkrétne a jasne zareaguje na túto tragédiu,“ napísal na platforme Telegram.
Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi odsúdil tento „neprijateľný útok“ na elektráreň a jej vedenie, ktorý vážne ohrozil jadrovú bezpečnosť. Agentúra zároveň vyzvala na „okamžité ukončenie všetkých útokov v blízkosti jadrových zariadení a ich zamestnancov“.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou v Európe. Ruské jednotky ju obsadili krátko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022. Všetkých šesť reaktorov s celkovým výkonom približne 6000 megawattov je odvtedy z bezpečnostných dôvodov odstavených, no na ich chladenie sú potrebné spoľahlivé dodávky elektrickej energie. Teraz to zabezpečujú núdzové dieselové generátory.
Situácia v okolí elektrárne naďalej vyvoláva obavy MAAE aj medzinárodného spoločenstva, ktoré dlhodobo upozorňujú na riziko jadrovej nehody v dôsledku bojov v jej blízkosti. Zo zodpovednosti za ostreľovanie elektrárne sa navzájom obviňujú obe strany vojnového konfliktu.
Šéf ruskej štátnej jadrovej spoločnosti Rosatom Alexej Lichačov predtým uviedol, že ukrajinský dron v stredu zasiahol služobné vozidlo na hranici priemyselného areálu elektrárne a mesta Enerhodar a pri útoku zahynul aj vodič.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí Lichačovove tvrdenie poprelo. „Nebolo predložené žiadne nezávislé potvrdenie ruskej verzie ani dôkazy o zapojení Ukrajiny a informácie od ruských okupačných štruktúr nemožno považovať za spoľahlivé,“ uviedlo.
Šéf Rosatomu označil tento útok za „teroristický“ a vyzval Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), aby naň reagovala. „Očakávame, že MAAE rýchlo, konkrétne a jasne zareaguje na túto tragédiu,“ napísal na platforme Telegram.
Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi odsúdil tento „neprijateľný útok“ na elektráreň a jej vedenie, ktorý vážne ohrozil jadrovú bezpečnosť. Agentúra zároveň vyzvala na „okamžité ukončenie všetkých útokov v blízkosti jadrových zariadení a ich zamestnancov“.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšou v Európe. Ruské jednotky ju obsadili krátko po začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022. Všetkých šesť reaktorov s celkovým výkonom približne 6000 megawattov je odvtedy z bezpečnostných dôvodov odstavených, no na ich chladenie sú potrebné spoľahlivé dodávky elektrickej energie. Teraz to zabezpečujú núdzové dieselové generátory.
Situácia v okolí elektrárne naďalej vyvoláva obavy MAAE aj medzinárodného spoločenstva, ktoré dlhodobo upozorňujú na riziko jadrovej nehody v dôsledku bojov v jej blízkosti. Zo zodpovednosti za ostreľovanie elektrárne sa navzájom obviňujú obe strany vojnového konfliktu.