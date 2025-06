Ukrajina poprela, že Rusko preniklo do Dnepropetrovskej oblasti

Kyjev 8. júna (TASR) - Ukrajina v nedeľu označila za nepravdivé tvrdenia Ruska o tom, že jeho sily prenikli do Dnepropetrovskej oblasti na východe Ukrajiny. TASR o tom píše podľa agentúry DPA citujúcej z vyhlásenia ukrajinského generálneho štábu.



Ruské ministerstvo obrany predtým v nedeľu oznámilo, že jeho „jednotky 90. tankovej divízie bojovej skupiny Stred dosiahli západnú hranicu Doneckej ľudovej republiky a pokračujú v ofenzíve na území Dnepropetrovskej oblasti“. Toto tvrdenie zopakoval aj podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie a ruský exprezident Dmitrij Medvedev. „Naše ozbrojené sily začali ofenzívu v Dnepropetrovskej oblasti,“ napísal v príspevku na platforme Telegram.



Ukrajinský generálny štáb však vzápätí označil tieto vyhlásenia Moskvy za nepravdivé. „Tieto informácie nezodpovedajú skutočnosti,“ povedal ukrajinským médiám predstaviteľ štábu. „Nepriateľ neprenikol do Dnepropetrovskej oblasti,“ dodal.



Prokremeľskí blogeri už v máji informovali, že ruské sily sa dostali na hranicu ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti. Tamojší gubernátor Serhij Lysak to však označil za falošné tvrdenia. Uviedol, že Rusko šíri takéto správy, aby „vystrašilo miestnych obyvateľov, vyvolalo paniku a destabilizovalo situáciu“.



Ako však približuje DPA, nezávislí vojenskí experti medzičasom varovali, že prienik Ruska do tejto oblasti je možný. Pre Moskvu by to podľa nich malo vzhľadom na geografiu tohto regiónu skôr propagandistický a psychologický než vojenský význam.