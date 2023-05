Ukrajina poprela, že strela Kinžal zničila v Kyjeve systém Patriot

Kyjev 17. mája (TASR) - Ukrajina v stredu poprela tvrdenie Ruska, že ruská hypersonická strela Kinžal v utorok počas leteckého útoku na Kyjev zničila raketový systém protivzdušnej obrany Patriot. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters a portál britského denníka The Guardian.



Ruské ministerstvo obrany v utorok po nočnom útoku tvrdilo, že systém Patriot americkej výroby bol zničený. Dvaja predstavitelia USA neskôr povedali, že bol zrejme poškodený, ale nezdá sa, že by bol zničený.



"Chcem povedať: nebojte sa o osud Patriota," povedal v stredu hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat pre ukrajinskú televíziu. Vylúčil možnosť, že ruská hypersonická strela Kinžal vyradila systém Patriot.



"Zničiť tento systém jednou takou strelou ako Kinžal nie je možné. Všetko, čo o tom hovoria, je stále len ich typická propaganda," povedal Ihnat.



Raketový systém Patriot je jedným z viacerých vyspelých systémov protivzdušnej obrany, ktoré Západ poskytol Ukrajine proti ruským útokom zo vzduchu.



Patrí k najvyspelejším americkým systémom protivzdušnej obrany proti lietadlám, riadeným strelám a balistickým raketám. Tvorí ho viac súčastí: odpaľovacie zariadenia, radar a ďalšie podporné vozidlá. Preto ho nie je možné zničiť jednou raketou, dodal Ihnat.



Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý spustil útočnú vojnu proti Ukrajine vlani vo februári, označil ruskú hypersonickú strelu Kinžal za dôkaz, že jeho krajina má najlepšiu bojovú techniku na svete.



Ukrajina v utorok oznámila, že v ten deň zostrelila šesť ruských striel Kinžal, ale Rusko to poprelo. Nie je jasné, akú západnú zbraň na to Kyjev použil, a americké ministerstvo obrany (Pentagón) sa k tomu zatiaľ nevyjadrilo, píše Reuters.