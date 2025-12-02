< sekcia Zahraničie
Ukrajina poprela zodpovednosť za útok na tanker pod ruskou vlajkou
Autor TASR
Kyjev/Ankara 2. decembra (TASR) — Ukrajina v utorok poprela zodpovednosť za útok na tanker plaviaci sa pod ruskou vlajkou v Čiernom mori neďaleko tureckého pobrežia. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP, píše TASR.
Tanker Midvolga 2 prevážal z Ruska do Gruzínska slnečnicový olej a v utorok oznámil, že bol cieľom dronového útoku 80 námorných míľ (asi 150 kilometrov) od pobrežia Turecka. O pomoc nepožiadal a pokračoval v plavbe k tureckému prístavu Sinop. Trinásti členovia posádky neutrpeli zranenia, oznámili predtým turecké úrady.
„Ukrajina nemá nič spoločné s týmto incidentom a oficiálne popierame akékoľvek obvinenia takéhoto druhu šírené ruskou propagandou,“ uviedol hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj na sociálnej sieti. „Okrem toho údajná trasa z Ruska do Gruzínska cez výlučnú ekonomickú zónu Turecka nedáva zmysel a naznačuje, že Rusko mohlo toto celé zinscenovať,“ doplnil.
V blízkosti tureckého pobrežia Čierneho mora došlo v piatok popoludní k výbuchom a požiarom na dvoch tankeroch, na ktoré sú uvalené sankcie za prepravu ruskej ropy. Oba patrili k ruskej tzv. tieňovej flotile. Útoky vykonala Ukrajina námornými dronmi, uviedli zdroje z ukrajinskej tajnej služby pre viaceré médiá.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok označil útoky na plavidlá v Čiernom mori, ktoré podľa neho ohrozujú bezpečnosť plavby a ľudské životy, za neprijateľné a varoval „všetky zainteresované strany“, napísala agentúra Reuters.
