Porošenko sa chce po vojne znovu uchádzať o prezidentské kreslo

Kyjev 3. apríla (TASR) - Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko by sa chcel opätovne uchádzať o funkciu hlavy štátu, keď to bude možné – po skončení vojny s Ruskom. Uviedol to v rozhovore pre katarskú televíziu al-Džazíra odvysielanom v stredu.



Za súčasného vojnového stavu nie je možné na Ukrajine usporiadať prezidentské voľby. Podľa agentúry DPA, od ktorej TASR správu prevzala, Porošenko povedal, že predtým, ako sa budú voľby konať, Ukrajina musí vo vojne zvíťaziť nad Ruskom.



"Táto vojna presahuje hranice Ukrajiny. Ide o svetový poriadok, slobodu, demokraciu. Sme tu, aby sme bojovali a zachraňovali svet," uviedol v rozhovore.



Porošenko zastával úrad prezidenta v rokoch 2014-19 a v súčasnosti je predsedom najväčšej opozičnej strany Európska solidarita. Alternatívnym plánom ku kandidatúre za prezidenta by bola podľa neho snaha získať mandát v Európskom parlamente, keď Ukrajina vstúpi do Európskej únie.



V roku 2019 prehral vo voľbách so súčasným prezidentom Volodymyrom Zelenským. Podľa ústavy by sa mali najbližšie prezidentské voľby konať v nedeľu 7. apríla, z dôvodu prebiehajúcej vojny ich však odložili. S usporiadaním volieb za vojnového stavu nesúhlasia ani Ukrajinci, uviedla DPA.



Zelenského funkčné obdobie sa oficiálne skončí 20. mája, ale podľa ustanovenia zakotveného v ústave môže zostať vo funkcii, kým sa jej neujme jeho nástupca.



Rusko sa podľa DPA zrejme pokúša využiť túto situáciu na Ukrajine pre vlastné propagandistické účely. Predseda ruskej strany Spravodlivé Rusko Sergej Mironov povedal, že zo Zelenského sa po 20. máji stane diktátor, zatiaľ čo šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov dodal, že Moskva sa s ukrajinským prezidentom nebude po tomto dátume zhovárať.