Ukrajina posilňuje bezpečnostné opatrenia pri hraniciach s Bieloruskom
Autor TASR
Kyjev 21. mája (TASR) - Ukrajina sprísňuje bezpečnostné opatrenia v oblastiach hraničiacich s Bieloruskom, oznámil vo štvrtok Kyjev. K tomuto kroku pristúpil po niekoľkých týždňoch varovaní pred možným novým útokom z Bieloruska, ktoré je hlavným spojencom Ruska v regióne, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Kyjev varuje, že Moskva by mohla využiť Bielorusko – ktoré zohralo úlohu odrazového mostíka pre inváziu na Ukrajinu v roku 2022 – na spustenie novej ofenzívy zo severu, a to aj smerom k ukrajinskému hlavnému mestu.
Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) uviedla, že jej jednotky a armáda „vykonávajú komplexný súbor zvýšených bezpečnostných opatrení v severných oblastiach našej krajiny“. Tieto opatrenia – vrátane posilnenia kontrol osôb a majetku – „budú slúžiť ako účinný odstrašujúci prostriedok proti akýmkoľvek agresívnym akciám alebo operáciám nepriateľa a jeho spojenca“, uviedla SBU vo vyhlásení.
Kremeľ v pondelok označil tvrdenia Ukrajiny, podľa ktorých chce ešte viac zatiahnuť Bielorusko do vojny, za „pokus o ďalšie podnecovanie“, píše AFP.
Moskva a Minsk tento týždeň organizujú spoločné jadrové cvičenia, do ktorých sa zapájajú tisíce vojakov, lietadiel a strategických raketových síl.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu počas konania týchto cvičení vyhlásil, že jeho krajina „pripravuje reakcie na každý možný nepriateľský postup, ak sa Rusi skutočne odvážia rozšíriť svoju agresiu“.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 prišli o život státisíce ľudí a ide o najsmrtiacejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.
