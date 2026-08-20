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Ukrajina poškodila fregatu Admirál Makarov
Podľa Vojenského informátora na lodi jasne vidieť dieru v hornej palube naľavo od striel Kalibr.
Autor TASR
Moskva 20. augusta (TASR) - Ukrajinský útok na prístav Novorossijsk 12. augusta vážne poškodil vlajkovú loď ruskej Čiernomorskej flotily fregatu Admirál Makarov. Vyplýva to zo satelitných snímok ruského telegramového Z-kanála Vojenský informátor, píše TASR podľa webu The Moscow Times.
Podľa Vojenského informátora na lodi jasne vidieť dieru v hornej palube naľavo od striel Kalibr. Odhaduje tiež, že poškodená bola satelitná komunikačná stanica lode a detekčný radar na nadstavbe blízko kormy.
Podľa ukrajinského telegramového kanála Krymský vietor zásah poškodil na lodi vertikálne odpaľovacie zariadenia. Výsledkom bola vnútorná detonácia, ktorá zničila odpaľovacie silá.
Útok poškodil aj fregatu Admiral Essen. Podľa satelitných snímok bola najviac poškodená predná časť paluby a modul raketometu pre strely Kalibr. Zničený bol aj bojový informačný a riadiaci systém a antény prehľadového radaru, systém elektronického boja a satelitná komunikačná kupola.
„Lode úplne stratili svoj úderný potenciál a schopnosti bojového velenia. Obe budú mimo prevádzky najmenej rok,“ napísal Krymský vietor. Vojenský informátor pripúšťa „zdĺhavé opravy v suchom doku“ a Čiernomorská flotila tým na neurčito stratí dve moderné fregaty s možnosťou odpalu riadených striel.
Admirál Makarov sa stal vlajkovou loďou ruskej Čiernomorskej flotily po krížniku Moskva, ktorý potopili ukrajinské ozbrojené sily 14. apríla 2022. Flotila sa z anektovaného Krymu presunula do bezpečnejšieho Novorossijska, aj tam však pokračujú ukrajinské útoky. Obe lode boli poškodené tiež 2. marca a Admirál Makarov bol napadnutý aj 6. apríla.
Podľa Vojenského informátora na lodi jasne vidieť dieru v hornej palube naľavo od striel Kalibr. Odhaduje tiež, že poškodená bola satelitná komunikačná stanica lode a detekčný radar na nadstavbe blízko kormy.
Podľa ukrajinského telegramového kanála Krymský vietor zásah poškodil na lodi vertikálne odpaľovacie zariadenia. Výsledkom bola vnútorná detonácia, ktorá zničila odpaľovacie silá.
Útok poškodil aj fregatu Admiral Essen. Podľa satelitných snímok bola najviac poškodená predná časť paluby a modul raketometu pre strely Kalibr. Zničený bol aj bojový informačný a riadiaci systém a antény prehľadového radaru, systém elektronického boja a satelitná komunikačná kupola.
„Lode úplne stratili svoj úderný potenciál a schopnosti bojového velenia. Obe budú mimo prevádzky najmenej rok,“ napísal Krymský vietor. Vojenský informátor pripúšťa „zdĺhavé opravy v suchom doku“ a Čiernomorská flotila tým na neurčito stratí dve moderné fregaty s možnosťou odpalu riadených striel.
Admirál Makarov sa stal vlajkovou loďou ruskej Čiernomorskej flotily po krížniku Moskva, ktorý potopili ukrajinské ozbrojené sily 14. apríla 2022. Flotila sa z anektovaného Krymu presunula do bezpečnejšieho Novorossijska, aj tam však pokračujú ukrajinské útoky. Obe lode boli poškodené tiež 2. marca a Admirál Makarov bol napadnutý aj 6. apríla.