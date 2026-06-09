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Ukrajina poškodila most spájajúci okupovaný Krym a Chersonskú oblasť
Podľa DPA sú útoky na Čonharský most súčasťou operácie, ktorú spustil Kyjev v máji s cieľom odrezať Krym od zvyšku okupovaných oblastí.
Autor TASR
Kyjev 9. júna (TASR) - Ukrajinské drony zaútočili v utorok, druhý deň po sebe, na dôležitý Čonharský most spájajúci Ruskom okupované ukrajinské oblasti Krymu a Cherson. Informoval o tom Moskvou dosadený gubernátor Chersonskej oblasti Vladimir Saldo, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.
Most, ktorý sa nazýva aj "bránou na Krym", poškodili ukrajinské bezpilotné lietadlá. Keďže autá cez most momentálne neprejdú, gubernátor odporučil alternatívnu trasu cez Perekopskú šiju, spájajúcu Krymský polostrov so zvyškom Ukrajiny.
Podľa DPA sú útoky na Čonharský most súčasťou operácie, ktorú spustil Kyjev v máji s cieľom odrezať Krym od zvyšku okupovaných oblastí.
Rusko okupuje Krym od roku 2014, keď ho anektovalo. Od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 slúži tento strategický polostrov ako základňa pre letecké útoky na ukrajinské územie a na zásobovanie ruských jednotiek na juhu Ukrajiny.
Na polostrov sa však dá z pevniny dostať iba troma prístupovými trasami: cez Čonharský most a Perekopskú šiju na severe a cez Kerčský most na východe, ktorý vybudovalo Rusko po anexii polostrova a spája ho s ruským Krasnodarským krajom. Kerčský most sa však nepovažuje za dostatočne bezpečný na prepravu paliva železnicou alebo nákladnými vozidlami.
Ukrajinské útoky v uplynulom období narušili tiež trajektovú dopravu medzi Ruskom a Krymom a ukrajinské drony útočia aj na cestu, ktorú Moskva vybudovala pozdĺž Azovského mora na zásobovanie Krymu. Na Kryme je preto akútny nedostatok paliva a miestni obyvatelia ho dostávajú na prídel.
Most, ktorý sa nazýva aj "bránou na Krym", poškodili ukrajinské bezpilotné lietadlá. Keďže autá cez most momentálne neprejdú, gubernátor odporučil alternatívnu trasu cez Perekopskú šiju, spájajúcu Krymský polostrov so zvyškom Ukrajiny.
Podľa DPA sú útoky na Čonharský most súčasťou operácie, ktorú spustil Kyjev v máji s cieľom odrezať Krym od zvyšku okupovaných oblastí.
Rusko okupuje Krym od roku 2014, keď ho anektovalo. Od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 slúži tento strategický polostrov ako základňa pre letecké útoky na ukrajinské územie a na zásobovanie ruských jednotiek na juhu Ukrajiny.
Na polostrov sa však dá z pevniny dostať iba troma prístupovými trasami: cez Čonharský most a Perekopskú šiju na severe a cez Kerčský most na východe, ktorý vybudovalo Rusko po anexii polostrova a spája ho s ruským Krasnodarským krajom. Kerčský most sa však nepovažuje za dostatočne bezpečný na prepravu paliva železnicou alebo nákladnými vozidlami.
Ukrajinské útoky v uplynulom období narušili tiež trajektovú dopravu medzi Ruskom a Krymom a ukrajinské drony útočia aj na cestu, ktorú Moskva vybudovala pozdĺž Azovského mora na zásobovanie Krymu. Na Kryme je preto akútny nedostatok paliva a miestni obyvatelia ho dostávajú na prídel.