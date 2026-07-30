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Ukrajina poškodila ruský terminál na vývoz obilia v Kerčskom prielive
Terminál v Krasnodarskom kraji je pod kontrolou jednej z najväčších ruských poľnohospodárskych firiem Demetra a má kapacitu päť miliónov ton.
Autor TASR
Moskva 30. júla (TASR) - Ukrajinské drony zaútočili na dôležitý exportný terminál na obilie v ruskom prístave Taman v Kerčskom prielive, ktorý spája Čierne a Azovské more. Útok spôsobil „značné škody“, uviedol pre agentúru Reuters nemenovaný zdroj, informuje TASR.
Terminál v Krasnodarskom kraji je pod kontrolou jednej z najväčších ruských poľnohospodárskych firiem Demetra a má kapacitu päť miliónov ton.
Rusko a Ukrajina v uplynulých týždňoch podnikajú vzájomné útoky na poľnohospodárske exportné zariadenia a obchodné plavidlá v oblasti Čierneho mora. Z dôvodu útokov dronov je od 10. júla pozastavená lodná doprava v Azovskom mori a Kerčskom prielive.
Ruskí vývozcovia presmerovali obilie z južných regiónov od Azovského mora do obilných terminálov v Čiernom mori, pričom na prepravu využívajú cestnú aj železničnú dopravu. Avšak aj v Čiernom mori došlo k zintenzívneniu útokov, konštatuje Reuters. V súvislosti s útokmi rastú ceny pšenice na svetových trhoch pre obavy o dodávky z tejto oblasti.
Pri ďalšom štvrtkovom útoku ukrajinské drony zasiahli aj zariadenie na vývoz slnečnicového oleja v prístave Taman, tvrdia tri zdroje. Jeho vlastníkom je spoločnosť Efko - jedna z popredných ruských spoločností v oblasti poľnohospodárstva a spracovania potravín. Jeden zdroj uviedol, že škoda po tomto útoku nie je významná.
Terminál v Krasnodarskom kraji je pod kontrolou jednej z najväčších ruských poľnohospodárskych firiem Demetra a má kapacitu päť miliónov ton.
Rusko a Ukrajina v uplynulých týždňoch podnikajú vzájomné útoky na poľnohospodárske exportné zariadenia a obchodné plavidlá v oblasti Čierneho mora. Z dôvodu útokov dronov je od 10. júla pozastavená lodná doprava v Azovskom mori a Kerčskom prielive.
Ruskí vývozcovia presmerovali obilie z južných regiónov od Azovského mora do obilných terminálov v Čiernom mori, pričom na prepravu využívajú cestnú aj železničnú dopravu. Avšak aj v Čiernom mori došlo k zintenzívneniu útokov, konštatuje Reuters. V súvislosti s útokmi rastú ceny pšenice na svetových trhoch pre obavy o dodávky z tejto oblasti.
Pri ďalšom štvrtkovom útoku ukrajinské drony zasiahli aj zariadenie na vývoz slnečnicového oleja v prístave Taman, tvrdia tri zdroje. Jeho vlastníkom je spoločnosť Efko - jedna z popredných ruských spoločností v oblasti poľnohospodárstva a spracovania potravín. Jeden zdroj uviedol, že škoda po tomto útoku nie je významná.