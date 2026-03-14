Sobota 14. marec 2026Meniny má Matilda
Ukrajina poškodila v čiernomorskom prístave dve ruské lode

Kyjev 14. marca (TASR) – Ukrajinská vojenská tajná služba HUR v sobotu na platforme Telegram oznámila, že v noci zaútočila na dve lode používané ruskou armádou a poškodila ich. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.

Jednou zo zasiahnutých lodí je železničný trajekt Slavianin, ktorý bol vyradený z prevádzky. Trajekt využívaný na prepravu vagónov a ďalšieho vojenského materiálu medzi pevninským Ruskom a polostrovom Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014, bol terčom ukrajinského útoku už v júli 2024.

Terčom ďalšieho útoku bola loď Avantgard používaná na podobné účely.

Uvedené plavidlá boli hlavnými prvkami tzv. Kerčského trajektu a zohrávali kľúčovú úlohu v námornej vojenskej logistike agresora – to zahŕňa najmä prepravu zbraní, vojenského materiálu a munície,“ uviedla HUR na Telegrame.

Lode boli podľa HUR zasiahnuté počas útoku na čiernomorský prístav Kavkaz využívaný na vedenie vojny proti Ukrajine, pri ktorom bola poškodená jeho infraštruktúra.

Z fotografií zverejnených HUR vyplýva, že útok bol vykonaný dronmi.

Ruské úrady v sobotu ráno potvrdili útok na prístav Kavkaz a poškodenie jednej lode, podrobnosti však neposkytli.
