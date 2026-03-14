Ukrajina poškodila v čiernomorskom prístave dve ruské lode
Lode boli podľa HUR zasiahnuté počas útoku na čiernomorský prístav Kavkaz využívaný na vedenie vojny proti Ukrajine, pri ktorom bola poškodená jeho infraštruktúra.
Autor TASR
Kyjev 14. marca (TASR) – Ukrajinská vojenská tajná služba HUR v sobotu na platforme Telegram oznámila, že v noci zaútočila na dve lode používané ruskou armádou a poškodila ich. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Jednou zo zasiahnutých lodí je železničný trajekt Slavianin, ktorý bol vyradený z prevádzky. Trajekt využívaný na prepravu vagónov a ďalšieho vojenského materiálu medzi pevninským Ruskom a polostrovom Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014, bol terčom ukrajinského útoku už v júli 2024.
Terčom ďalšieho útoku bola loď Avantgard používaná na podobné účely.
„Uvedené plavidlá boli hlavnými prvkami tzv. Kerčského trajektu a zohrávali kľúčovú úlohu v námornej vojenskej logistike agresora – to zahŕňa najmä prepravu zbraní, vojenského materiálu a munície,“ uviedla HUR na Telegrame.
Lode boli podľa HUR zasiahnuté počas útoku na čiernomorský prístav Kavkaz využívaný na vedenie vojny proti Ukrajine, pri ktorom bola poškodená jeho infraštruktúra.
Z fotografií zverejnených HUR vyplýva, že útok bol vykonaný dronmi.
Ruské úrady v sobotu ráno potvrdili útok na prístav Kavkaz a poškodenie jednej lode, podrobnosti však neposkytli.
