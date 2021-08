Ukrajina poslala Litve 38 ton ostnatého drôtu na hranice s Bieloruskom

Kyjev 12. augusta (TASR) - Ukrajina poslala Litve zásielku 38 ton ostnatého drôtu, ktorý má byť natiahnutý na hraniciach s Bieloruskom, kde Riga čelí prudkému nárastu počtu nelegálnych migrantov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na ukrajinské úrady.



"Ukrajina poslala humanitárnu pomoc Litovskej republike pre bezpečnostné potreby," uviedli vo vyhlásení ukrajinské úrady. Zverejnené boli i fotografie kotúčov žiletkového drôtu nakladané na kamión s tým, že ide o prvú takúto zásielku do Litvy. Ďalšie majú nasledovať v septembri.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v júli uviedol, že Litva potrebuje pomoc, pretože "čelí bezprecedentnej migračnej kríze" a nemá dostatok ostnatého drôtu. Prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň podpísal dekrét o poskytnutí pomoci Litve vo forme ostnatého drôtu.



Litovský parlament prijal v noci na stredu zákon, ktorý umožní výstavbu kovového plota so žiletkovým drôtom na 679 kilometrov dlhých hraniciach Litvy s Bieloruskom. Plot by mal byť hotový v priebehu niekoľkých mesiacov. S jeho výstavbou začala litovská armáda v júli. Minulý týždeň pohraničná stráž oznámila, že migrantov, ktorí chcú nelegálne prekročiť hranice z bieloruského územia, zatláča späť.



Litva už v júli vyhlásila pre nápor migrantov prichádzajúcich väčšinou z Blízkeho východu a Afriky núdzový stav. V utorok rozhodlo o trojmesačnom stave núdze na hraniciach s Bieloruskom aj Lotyšsko.



Litva, ktorá podporuje bieloruskú opozíciu, obviňuje tamojšieho autoritatívneho prezidenta Alexandra Lukašenka, že zámerne využíva žiadateľov o azyl na vyvíjanie tlaku na EÚ v rámci odvety za uvalenie sankcií na Minsk.