Poslanca Zelenského strany zadržali pre podozrenie z úplatkárstva

Kyjev 23. novembra (TASR) - Na Ukrajine zadržali v stredu poslanca podozrivého z ponúkania úplatku za účelom získania finančných prostriedkov pre istú univerzitu. Oznámila to tamojšia prokuratúra, uvádza TASR podľa správy agentúry AFP.



Nemenovaný poslanec podľa prokuratúry ponúkol 10.000 dolárov v kryptomene bitcoin šéfovi štátnej rekonštrukčnej agentúry, aby získal financie na opravu budov na univerzite, kde zastáva nespresnenú akademickú funkciu. Prokuratúra na sociálnej sieti tiež informovala, že súd vyhovel jej žiadosti o umiestnenie podozrivého do väzby.



Obvineného prokuratúra neidentifikovala, no ukrajinské médiá ho označili za poslanca Andrija Odarčenka, člena vládnucej strany Sluha národa vedenej prezidentom Volodymyrom Zelenským. Odarčenko podľa médií obvinenia popiera, pričom tvrdí, že sa stal obeťou politického prenasledovania.



Ukrajinu sužuje dlhodobo rozsiahla korupcia, ktorú musí odstraňovať okrem iného aj preto, aby sa mohla stať členom Európskej únie. V uplynulých mesiacoch sa tamojším úradom podarilo odhaliť niekoľko závažných prípadov podplácania, a to aj v armáde.



Pre podozrenie zo sprenevery prepustili v pondelok šéfa ukrajinského úradu na boj proti kybernetickému zločinu aj jeho zástupcu. Podozrenia sa týkajú nákupu softvéru, pri ktorom sa malo spreneveriť dovedna 1,5 milióna eur.