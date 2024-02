Ukrajinskí poslanci odobrili možnosť použitia spermií padlých darcov

Kyjev 7. februára (TASR) - Ukrajinskí poslanci podporili v stredu opatrenia vedúce k umožneniu použitia zmrazených spermií darcov padlých vo vojne. K tomuto kroku došlo po tom, čo predchádzajúce zrušenie týchto opatrení vyvolalo v krajine rozruch, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Politika plodnosti sa na Ukrajine ocitla v stredobode pozornosti po narastajúcom počte obetí v radoch mladých mužov bojujúcich v takmer dva roky trvajúcom konflikte, ako i po zvažovaní ďalšej mobilizácie. Poslanci ukrajinského parlamentu (Verchovna rada) v stredu hlasovali za balík opatrení, ktorý partnerkám mŕtvych vojakov umožní posmrtne použiť ich zmrazený reprodukčný materiál.



Opatreniami sa mení decembrový zákon, na základe ktorého mal štát začať platiť za skladovanie spermií a vajíčok vojakov a vojačiek až od roku 2025. Po prijatí tohto zákona však právnička v oblasti zdravotníctva Olena Babyčová na sociálnej sieti upozornila, že legislatíva vyzývala aj na zničenie vzoriek od darcov, ktorí už zahynuli. Príspevok získal veľký ohlas. Poslanci parlamentu a ukrajinské ministerstvo zdravotníctva vzápätí prisľúbili, že zákon zmenia ešte pred jeho vstupom do platnosti, čo malo nastať nasledujúci mesiac.



Stredajšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, podľa ktorých vzorky reprodukčného materiálu budú zadarmo skladované počas troch rokov po smrti darcu, podporilo dovedna 264 poslancov ukrajinského parlamentu. Proti opatreniam, ktoré podporilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva, nehlasoval nik.



Autori opatrení uviedli, že zmeny pomôžu "zachovať genofond ukrajinského národa, čo je obzvlášť naliehavé v podmienkach pokračujúcej ruskej agresie".



Podľa právničky Ally Cymanovskej je však potrebné prijatie ďalších regulácií na to, aby bol tento zákon skutočne účinný. Právnička tvrdí, že každá osoba má právo na potomstvo, a ako príklad uvádza Izrael, ktorý umožňuje posmrtné odobratie spermií mŕtvym vojakom.



Podľa v súčasnosti platného ukrajinského občianskeho zákonníka splnomocnenia podpísané darcami, ktoré partnerovi umožňujú použiť ich biologický materiál, strácajú platnosť okamihom smrti signatára, dodala Cymanovská. Deti narodené s použitím spermií alebo vajíčok mŕtvych darcov tiež podľa súčasnej legislatívy nie sú oprávnenými dedičmi zosnulého rodiča.



V stredu prijaté opatrenia vyzývajú ministerstvá na zmenu občianskeho zákonníka a zákona o rodine najneskôr do troch mesiacov v záujme odstránenia týchto prekážok. Vyzývajú tiež ministrov, aby udelili vojakom právo rozhodnúť sa, čo sa stane s ich reprodukčným materiálom po ich prípadnej smrti, a či chcú byť uznaní za legálnych rodičov všetkých detí narodených jeho prípadným použitím.