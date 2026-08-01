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Ukrajina potopila v Čiernom mori kontajnerovú loď vo vlastníctve Ruska
O útoku na ruskú loď neskôr informoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X.
Autor TASR
Moskva 1. augusta (TASR) - Ukrajinské drony v noci na sobotu potopili v Čiernom mori kontajnerovú loď vo vlastníctve Ruska, pričom posádka musela plavidlo opustiť, uviedla ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Rosatom informoval, že najmenej dva ukrajinské drony zasiahli nákladnú loď Janina, keď sa plavila vo vzdialenosti 200 kilometrov od prístavu v ruskom meste Novorossijsk. Plavidlo, ktoré prevádzkuje spoločnosť Fesco - dcérska firma Rosatomu – údajne prevážalo civilný náklad vrátane mrazených potravín a stavebných materiálov. Podľa AFP neboli žiadne náznaky, že by viezlo napríklad jadrový materiál.
„Posádka organizovane a koordinovane opustila loď po tom, ako sa začala potápať. Všetkých jej 17 členov bolo zachránených a sú v dobrom stave,“ uviedol Rosatom vo vyhlásení na platforme Telegram. „Takýto útok nemožno interpretovať inak než ako pirátstvo a námornú lúpež,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Alexej Lichačov.
O útoku na ruskú loď neskôr informoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X. „Nočné údery boli vykonané v niekoľkých oblastiach, pričom úspešné zásahy sa uskutočnili v Čiernom mori a Azovskom mori. Zasiahnutá bola aj sankcionovaná ruská kontajnerová loď Janina, ktorá plávala pod ruskou vlajkou a mala kapacitu viac než 100.000 ton. Vďaka presnosti našich obranných síl bola poslaná ku dnu,“ napísal.
Zelenskyj okrem toho uviedol, že ukrajinské jednotky zasiahli tiež infraštruktúru troch ruských ropných rafinérií v Baškirskej republike na juhozápade Ruska. Ciele sa podľa jeho slov „nachádzali vo vzdialenosti takmer 1600 kilometrov.“ Dodal, že tieto rafinérie každoročne spracujú milióny ton ropy.
Rosatom informoval, že najmenej dva ukrajinské drony zasiahli nákladnú loď Janina, keď sa plavila vo vzdialenosti 200 kilometrov od prístavu v ruskom meste Novorossijsk. Plavidlo, ktoré prevádzkuje spoločnosť Fesco - dcérska firma Rosatomu – údajne prevážalo civilný náklad vrátane mrazených potravín a stavebných materiálov. Podľa AFP neboli žiadne náznaky, že by viezlo napríklad jadrový materiál.
„Posádka organizovane a koordinovane opustila loď po tom, ako sa začala potápať. Všetkých jej 17 členov bolo zachránených a sú v dobrom stave,“ uviedol Rosatom vo vyhlásení na platforme Telegram. „Takýto útok nemožno interpretovať inak než ako pirátstvo a námornú lúpež,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ spoločnosti Alexej Lichačov.
O útoku na ruskú loď neskôr informoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X. „Nočné údery boli vykonané v niekoľkých oblastiach, pričom úspešné zásahy sa uskutočnili v Čiernom mori a Azovskom mori. Zasiahnutá bola aj sankcionovaná ruská kontajnerová loď Janina, ktorá plávala pod ruskou vlajkou a mala kapacitu viac než 100.000 ton. Vďaka presnosti našich obranných síl bola poslaná ku dnu,“ napísal.
Zelenskyj okrem toho uviedol, že ukrajinské jednotky zasiahli tiež infraštruktúru troch ruských ropných rafinérií v Baškirskej republike na juhozápade Ruska. Ciele sa podľa jeho slov „nachádzali vo vzdialenosti takmer 1600 kilometrov.“ Dodal, že tieto rafinérie každoročne spracujú milióny ton ropy.