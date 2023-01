Ukrajina potrebuje viac zbraní, uviedol v Davose poľský prezident

Varšava 17. januára (TASR) - Ukrajina bude schopná zastaviť Rusko len vtedy, ak dostane moderné vojenské vybavenie od svojich západných spojencov, uviedol v utorok poľský prezident Andrzej Duda. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



"To, čo Ukrajina potrebuje, je viac a viac zbraní," vyhlásil v utorok Duda na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Ako dodal, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to povedal už na začiatku ruskej vojenskej invázie.



Poľský prezident sa spolu s partnermi z Litvy a Severného Macedónska, ako aj spolu s vodkyňou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou a španielskym ministrom zahraničných vecí Josém Manuelom Albarosom zúčastnil v Davose na debate s názvom "Na obranu Európy".



Duda vo svojom vystúpení vyjadril nádej, že spojenecké krajiny dodajú Ukrajine viacero, možno až niekoľko desiatok tankov typu Leopard 2, čo by Kyjevu umožnilo vytvoriť obrnenú brigádu.



Podľa šéfa prezidentskej kancelárie Pawela Szrota už svoju účasť v takejto koalícii deklarovali Fínsko, Dánsko a Veľká Británia. Poľský prezident v utorok vyjadril nádej, že sa k iniciatíve pripojí aj Nemecko.



Poľsko je pripravené darovať 14 tankov Leopard, ale akékoľvek odovzdanie si vyžaduje súhlas Berlína, pretože vývoznú licenciu na tieto vozidlá má Nemecko. Duda túto ponuku predložil počas stretnutia v ukrajinskom meste Ľvov so svojimi ukrajinskými a litovskými partnermi ešte 11. januára, pripomína PAP.