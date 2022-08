Ukrajina potvrdila ďalšiu dodávku raketových systémov z USA a Nemecka

Kyjev 1. augusta (TASR) - Ukrajina dostala od Spojených štátov a Nemecka ďalšie sofistikované raketové systémy. V pondelok to uviedol ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov v príspevku na sociálnej sieti Twitter. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Reznikov uviedol, že od Spojených štátov dostali ďalšie štyri salvové raketomety HIMARS. Potvrdil aj nemeckú dodávku salvových raketometov MARS II. Šéf ukrajinského rezortu obrany pri tejto príležitosti poďakoval svojej nemeckej kolegyni Christine Lambrechtovej. "Naši delostrelci pozdravujú našich nemeckých partnerov," napísal na Twitteri. Raketomety MARS II sú tretí typ sofistikovaného raketového systému, ktorý Ukrajina získala na boj proti ruským inváznym jednotkám, píše AFP.



Reznikov poďakoval aj prezidentovi Joeovi Bidenovi a americkému ministrovi obrany Lloydovi Austinovi za posilnenie ukrajinskej armády. "Ukázali sme sa ako šikovní operátori tejto zbrane. Zvuk salvy HIMARS sa stal najväčším hitom tohto leta v prvej línii!" dodal.



Spojené štáty prisľúbili Ukrajine dodávku 20 salvových raketometov HIMARS. Reznikov v júli Washington požiadal o viac takýchto zbraní. Na efektívnu protiofenzívu proti ruským inváznym jednotkám je podľa jeho slov potrebných najmenej 100 HIMARS-ov.



V júli požiadal aj o rakety s dlhším doletom, čím by ukrajinská armáda odrezala ruské jednotky od podpory zo zázemia. Bidenova administratíva však Kyjevu muníciu s dlhším doletom odmietla dodať pre obavy, že by ju ukrajinská armáda použila aj proti cieľom na ruskom území, pripomína AFP.