Ukrajina potvrdila pokus Rusov o prienik do Kupianska cez tunel
Kupiansk je strategicky významným dopravným uzlom, ktorý umožňuje kontrolu nad miestnymi cestami a železničnými spojeniami.
Autor TASR
Kyjev 13. septembra (TASR) - Generálny štáb ukrajinskej armády vo svojom vyhlásení v sobotu pripustil, že ruské jednotky pri meste Kupiansk na východe Ukrajiny použili na prienik podzemné potrubia slúžiace na prepravu energonosičov. Ukrajinské velenie súčasne uviedlo, že situácia je „pod kontrolou ozbrojených síl Ukrajiny“.
Ako informovala britská stanica BBC, ide o reakciu na informácie rešpektovaného webu Deep State, podľa ktorého ruská armáda využíva na prienik do Kupianska potrubie a vytvorila si takto „celú logistickú tepnu“.
„Výstup, ktorý nepriateľ použil na presun personálu do Kupianska, je pod kontrolou ukrajinských obrancov. Potrubie nevedie priamo do mesta,“ uvádza sa vo vyhlásení ukrajinskej armády.
Generálny štáb spresnil, že v oblasti Kupianska sa nachádza niekoľko potrubí pre energonosiče a „tri zo štyroch vetiev (potrubia) sú už poškodené a zaplavené, výstup zo štvrtej je pod kontrolou (ukrajinských) obranných síl“.
Agentúra DPA v sobotu napísala, že boje okolo mesta Kupiansk sa zintenzívnili po prieniku ruských vojakov cez podzemný tunel.
Rusi použili tento manéver aj predtým - v meste Avdijivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny a v meste Sudža v západoruskej Kurskej oblasti, kam ukrajinské jednotky prenikli v lete 2024 počas prekvapujúcej ofenzívy a niekoľko mesiacov udržali pod svojou kontrolou relatívne veľkú časť územia tohto ruského regiónu, doplnila vo svojej správe stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Deep State sa domnieva, že Rusi v prípade Kupianska „vybudovali celú logistickú tepnu“, a tvrdí, že na pohyb v tuneli používajú špeciálne navrhnuté pojazdné ležadlo s kolieskami - podobné ako sa využívajú v autoservisoch. Tam, kde to výška tunela dovoľuje, sa vojaci presúvajú aj na elektrických kolobežkách.
Trasa od vstupu do potrubia pri meste Lyman Peršyj po výstup z neho na okraji Kupianska trvá približne štyri dni. Na trase sú preto údajne vytvorené miesta na odpočinok a sú tam aj zásoby potravín, tvrdí Deep State.
