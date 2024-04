Ukrajina používa rakety dlhého dosahu tajne poskytnuté Američanmi

Washington 24. apríla (TASR) - Ukrajine začala prvýkrát používať balistické rakety dlhého doletu, ktoré jej tajne poskytli Spojené štáty. Takto útočila minulý týždeň na ruské vojenské letisko na Kryme a v noci aj na ruské sily v ďalších okupovaných oblastiach. V stredu to uviedli americkí predstavitelia. TASR prevzala informácie od tlačovej agentúry AP.



Ukrajinskí lídri sa už dlho tieto zbrane snažili získať. Nové rakety poskytujú Ukrajine takmer dvojnásobný dostrel - až 300 kilometrov - oproti strelám so stredným dosahom, aké Ukrajina dostala od USA vlani v októbri. Jeden z predstaviteľov povedal, že USA poskytnú ďalšie takéto rakety v novom balíku vojenskej pomoci, ktorý prezident Joe Biden podpísal v stredu.



Biden schválil dodávku vojenského taktického raketového systému s dlhým doletom, známeho ako ATACMS, začiatkom marca a USA ich "značné množstvo" zaradili do balíka s vojenskou pomocou za 300 miliónov dolárov, ako vtedy oznámili, uviedol jeden predstaviteľ.



Dvaja americkí predstavitelia, ktorí si želali zostať v anonymite, pretože nemajú povolenie diskutovať o dodávke pred jej zverejnením, neuviedli presný počet rakiet dodaných minulý mesiac a ani striel v najnovšom balíku vojenskej pomoci.



Ukrajina je nútená rozdeľovať svoje zbrane na prídel a čelí aj zvýšeným ruským útokom.



Kyjev žiadal systémy dlhého doletu, pretože rakety poskytujú životne dôležitú schopnosť útočiť na ruské ciele, ktoré sú oveľa ďalej. To umožňuje ukrajinským silám zostať v bezpečí mimo dostrelu.



Informácie o týchto dodávkach držali v tichosti natoľko, že o ich dodaní na Ukrajinu nevedeli ani zákonodarcovia a ďalší ľudia, ktorí v posledných dňoch žiadali, aby USA tieto zbrane poslali.