Ukrajina považuje Putinove podmienky ukončenia vojny za absurdné

Kyjev/Moskva 14. júna (TASR) - Za absurdné označila Ukrajina podmienky na ukončenie vojny, ktoré v piatok predstavil ruský prezident Vladimir Putin. Podľa nej sa šéf Kremľa snaží zavádzať medzinárodné spoločenstvo a oslabovať skutočné diplomatické úsilie zamerané na dosiahnutie mieru, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Putin vo svojom prejave vyhlásil, že Rusko by vojnu na Ukrajine mohlo ukončiť iba vtedy, ak sa Kyjev vzdá ambície vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO) a zároveň odovzdá celé štyri svoje oblasti, ktoré si Moskva nárokuje a predvlani nezákonne anektovala.



"Je absurdné, aby sa Putin, ktorý spolu so svojimi komplicmi naplánoval, pripravil a uskutočnil najväčšiu ozbrojenú agresiu v Európe od druhej svetovej vojny, prezentoval ako mierotvorca," uvádza sa vo vyhlásení ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.



Americký minister obrany Lloyd Austin vyhlásil, že Putin nie je v pozícii, aby mohol Ukrajine "diktovať" podmienky na ukončenie vojny. Podľa neho sa v blízkej budúcnosti zároveň neočakáva rozšírenie NATO.



Generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg tvrdí, že podľa Putinovho návrhu, ktorý nebol vypracovaný "v dobrej viere", by sa Ukrajinci mali vzdať "podstatne väčšieho územia, než aké Rusko doposiaľ dokázalo obsadiť".



Poradca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak zase pre Reuters povedal, že ruský prezident ponúka Ukrajine to, aby "priznala porážku, legálne sa vzdala svojich území v prospech Ruska a aj svojej geopolitickej suverenity".



Rusko podľa neho zároveň chce, aby pred medzinárodným spoločenstvom, predovšetkým štátmi takzvaného globálneho Juhu, vyzeralo ako krajina usilujúca sa o mier.



Podoľak zdôraznil, že Ukrajina mier chce, ale iba v prípade, že Rusko bude za svoju agresiu spravodlivo potrestané a suverenita Kyjeva bude zachovaná.