Ukrajina povoláva do služby vojakov v zálohe

Kyjev 23. februára (TASR) - Ukrajina začala v stredu povolávať do vojenskej služby záložníkov vo veku 18 až 60 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a UNIAN.



Ukrajinské vojenské zložky v zálohe sa skladajú z približne 200.000 osôb a tvorí ich prevažne vojenský personál, ktorý slúžil v armáde v prvých rokoch osemročného konfliktu na východe Ukrajiny.



Záložníci budú do služby povolaní maximálne na obdobie jedného roka, vyplýva zo stredajšieho oznámenia ukrajinských ozbrojených síl.



Podľa dekrétu, ktorý podpísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, budú do služby povolaní bývalí dôstojníci i radoví vojaci, ktorí po skončení služby podpísali zmluvu na prechod do záložných zložiek. Povolaní záložníci budú okrem toho tiež vykonávať v armáde rovnakú funkciu, akú vykonávali v minulosti.



"Ak záložník nemôže byť z nejakého zákonného dôvodu povolaný do služby, musí osobne doručiť dokument, ktorý tento dôvod objasňuje... Nedostavenie alebo ignorovanie výzvy podlieha správnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti," uvádza sa v dekréte.



K povolaniu vojakov v zálohe pristúpila Ukrajina deň po tom, ako horná komora ruského parlamentu, Rada federácie, jednohlasne schválila vyslanie "mierotvorcov" do separatistických ukrajinských oblastí, ktoré v pondelok Moskva uznala za nezávislé, píše AFP.