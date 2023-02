Ukrajina požaduje od spojencov kazetové a fosforové zbrane

Mníchov 18. februára (TASR) - Ukrajina požaduje od svojich západných podporovateľov kontroverznú kazetovú muníciu a fosforové zápalné zbrane na boj proti Rusku.



Spojené štáty a niekoľko ďalších spojencov majú milióny týchto nábojov, povedal v piatok večer na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) zástupca šéfa ukrajinskej vlády Olexandr Kubrakov, informuje tlačová agentúra DPA.



"Rusko používa tento druh zbraní každý deň. Prečo by sme ich nemohli používať aj my? Je to naše národné územie," vyhlásil.



Kubrakov dodal, že chápe ťažkosti pri získavaní týchto zbraní z dôvodu medzinárodných dohovorov, ale tento typ munície môže podľa neho pomôcť odolávať náporu útočníkov.



Kubrakov narážal na skutočnosť, že používanie kazetovej munície je podľa medzinárodného práva zakázané.



Kazetovú muníciu predstavujú rakety a bomby, ktoré vybuchujú vo vzduchu nad cieľom, pričom uvoľňujú množstvo malých výbušných zariadení. Fosforová munícia môže zasa u ľudí spôsobiť vážne popáleniny a otravu, vysvetľuje DPA.



Kubrakov sa na MSC opäť zasadzoval aj za dodávku stíhacích lietadiel. "Táto otázka je zložitá, ale prečo sa nezačne aspoň s výcvikovými programami pre ukrajinských pilotov?" spýtal sa.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki dal jasne najavo, že jeho krajina je spolu s ďalšími spojencami pripravená dodať Ukrajine stíhacie lietadlá. Ako nevyhnutnú podmienku pre takýto krok však uviedol "rozhodnutie NATO".



Bývalý vrchný veliteľ amerických síl v Európe Tod Wolters vlani v marci uviedol, že presun stíhačiek MiG-29 by mohol byť Moskvou zle pochopený a viesť k vyhroteniu jej vzťahov s NATO. Podľa neho ide o vysoko rizikový scenár.