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Ukrajina požiada spojencov o 20 miliárd
Ukrajinskí predstavitelia požiadavku prednesú budúci štvrtok na stretnutí Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, známej tiež ako formát Ramstein.
Autor TASR
Kyjev 12. júna (TASR) - Kyjev bude na stretnutí, Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny žiadať od svojich spojencov ďalších 20 miliárd dolárov na financovanie vojenských výdavkov. Agentúre Reuters to prezradil zdroj z ukrajinského ministerstva obrany. Cieľom Kyjeva je upevniť svoje súčasné výhodné postavenie na bojisku, informuje Reuters.
Ukrajinskí predstavitelia požiadavku prednesú budúci štvrtok na stretnutí Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, známej tiež ako formát Ramstein. V zoskupení je viac ako 50 spojencov Kyjeva a stretnutia slúžia na koordináciu vojenskej a finančnej pomoci pre napadnutú krajinu.
Kyjev niektorých spojencov požiada, aby prispeli sumou v rozmedzí od dvoch do šiestich miliárd dolárov. Celková suma 20 miliárd by mohlo pozostávať z dodávok pomoci alebo pôžičiek.
„Na bojisku máme k dispozícii šesť až deväťmesačné časové okno, ktoré si vyžaduje urýchlené zvýšenie finančných prostriedkov,“ uviedol zdroj.
Reuters pripomína, že postup ruských síl sa tento rok spomalil, keďže ukrajinské útoky dronmi so stredným doletom narušili ruské zásobovanie a logistické trasy na fronte. Útoky ukrajinských dronov s dlhým doletom medzitým spôsobujú ťažkosti ruskému energetickému sektoru.
Ukrajinskí predstavitelia požiadavku prednesú budúci štvrtok na stretnutí Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, známej tiež ako formát Ramstein. V zoskupení je viac ako 50 spojencov Kyjeva a stretnutia slúžia na koordináciu vojenskej a finančnej pomoci pre napadnutú krajinu.
Kyjev niektorých spojencov požiada, aby prispeli sumou v rozmedzí od dvoch do šiestich miliárd dolárov. Celková suma 20 miliárd by mohlo pozostávať z dodávok pomoci alebo pôžičiek.
„Na bojisku máme k dispozícii šesť až deväťmesačné časové okno, ktoré si vyžaduje urýchlené zvýšenie finančných prostriedkov,“ uviedol zdroj.
Reuters pripomína, že postup ruských síl sa tento rok spomalil, keďže ukrajinské útoky dronmi so stredným doletom narušili ruské zásobovanie a logistické trasy na fronte. Útoky ukrajinských dronov s dlhým doletom medzitým spôsobujú ťažkosti ruskému energetickému sektoru.