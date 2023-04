Naí Dillí 12. apríla (TASR) - Ukrajina požiadala Indiu o ďalšie lieky a zdravotnícke vybavenie. Indické spoločnosti zároveň pozvala, aby sa podieľali na obnove Ukrajiny zničenej ruskou inváziou. Žiadosti Kyjeva predniesla námestníčka ukrajinského ministra zahraničných vecí Emine Džaparovová počas štvordňovej návštevy Indie, ktorú ukončila v stredu, uvádza indické ministerstvo zahraničných vecí.



Džaparovová sa v Indii stretla so svojou rezortnou kolegyňou, námestníčkou Meenakši Lékhíovou a indickému premiérovi Naréndrovi Módímu odovzdala list od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podrobnosti o obsahu tejto písomnosti indický ani ukrajinský rezort diplomacie nezverejnil.



"Obnova infraštruktúry na Ukrajine by mohla byť príležitosťou pre indické spoločnosti," citoval rezort Džaparovovú. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Džaparovová navštívila Indiu od vypuknutia ruskej invázie z konca februára 2022 ako vôbec prvá vysokopostavená ukrajinská predstaviteľka.



India posiela Ukrajine od začiatku invázie humanitárnu pomoc, vrátane liekov a zdravotníckeho vybavenia. V súvislosti s vojnou na Ukrajine však nie je voči svojmu tradičnému spojencovi Rusku taká kritická ako niektoré iné krajiny. Od vypuknutia invázie dokonca začala nakupovať viac ruskej ropy.



Naí Dillí podporuje diplomatické riešenie vojny na Ukrajine, pričom Módí sa na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina vyjadril mierne kriticky, keď mu v septembri povedal, že súčasná doba "nie je érou vojny".



Džaparovová počas svojej návštevy povedala, že Ukrajina si želá, aby sa India viac zapojila do pomoci pri urovnaní vojny a že sa teší na to, ako "raz" Módího privíta v Kyjeve.



India tento rok predsedá skupine krajín G20, pričom Kyjev podľa Džaparovovej očakáva, že pozve na podujatia tohto zoskupenia aj Ukrajinu. Zelenskyj, ktorý sa prostredníctvom videspojenia zúčastnil vlani na summite G20 v Indonézii, by zároveň podľa jej slov rád vystúpil s prejavom aj na septembrovom summite tohto zoskupenia v Naí Dillí. India sa k týmto žiadostiam bezprostredne nevyjadrila.



Indickí predstavitelia tvrdia, že nechcú, aby vojna na Ukrajine zatienila agendu G20. Počas prvých dvoch podujatí tohto zoskupenia na úrovni ministrov, ktoré usporadúvala India ako predsednícka krajina vo februári a marci, však už v súvislosti s vojnou došlo k roztržkám medzi krajinami G7 na jednej a Ruskom a Čínou na druhej strane.