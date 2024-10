Ukrajina požiadala o zriadenie monitorovacej misie v prístavoch

Kyjev 16. októbra (TASR) - Ukrajina požiadala Medzinárodnú námornú organizáciu (IMO) o zriadenie pozorovacej misie v prístavoch na svojom južnom pobreží v Odeskej oblasti. V stredu o tom informoval ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Požiadavka Ukrajiny prichádza v čase, keď Rusko zintenzívňuje útoky na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



"V súvislosti so zvýšeným ruským terorom sa Ukrajina oficiálne obrátila na IOM, aby do prístavov okamžite vyslala medzinárodnú monitorovaciu misiu," uviedol Sybiha na brífingu v Odese po stretnutí so svojimi kolegami zo Nordicko-baltickej osmičky. Zdôraznil, že ruské útoky na prístavnú infraštruktúru, sklady obilia a civilné plavidlá ohrozujú globálnu potravinovú bezpečnosť.



Ukrajina je významným svetovým pestovateľom obilia a pred ruskou inváziou v roku 2022 vyvážala len cez Čierne more približne šesť miliónov ton obilia mesačne. Približne 85 percent ukrajinského vývozu potravín v súčasnosti opúšťa Ukrajinu práve z čiernomorských prístavov.



Rusko útoky na ukrajinské prístavy zintenzívňuje už viac ako tri mesiace. Ukrajinské orgány informovali, že za tento čas Moskva uskutočnila 60 útokov, pri ktorých bolo poškodených alebo zničených 22 civilných lodí a takmer 300 zariadení prístavnej infraštruktúry. Pri najnovšom útoku, ktorý sa udial v utorok na prístav v Odese, zahynula jedna osoba a ďalších osem utrpelo zranenia.



Po ruských útokoch už poisťovacie spoločnosti hlásili skokové zvýšenie nákladov na poistenie a zrušené rezervácie, dodáva Reuters.