Ukrajina požiadala Poľsko o vydanie ruského archeológa
Varšavský súd nariadil jeho väzobné stíhanie do 13. januára 2026.
Autor TASR
Varšava 23. decembra (TASR) - Poľská prokuratúra v utorok potvrdila, že dostala od Ukrajiny žiadosť o vydanie ruského vedca, ktorého Kyjev podozrieva, že počas archeologických vykopávok na územiach okupovaných Moskvou zničil časť ukrajinského kultúrneho dedičstva. Informovala o tom agentúra PAP, píše TASR.
Poľská Agentúra pre vnútornú bezpečnosť (ABW) zadržala ruského archeológa Alexandra Buťagina 4. decembra vo Varšave. Varšavský súd nariadil jeho väzobné stíhanie do 13. januára 2026.
Tento krok vyvolal pobúrenie v Moskve, ktorá žiada vedcovo okamžité prepustenie.
Ukrajina, ktorá niektoré múzejné exponáty presunula do zahraničia kvôli ich bezpečnosti, obviňuje Rusko, že po začatí vojenskej invázie v roku 2022 vyviezlo z Krymu, ale aj z iných častí Ukrajiny cenné historické objekty.
Konkrétne Buťagina na Ukrajine vinia v súvislosti s tým, že po anexii Krymského polostrova Ruskom v roku 2014 dohliadal na dlhoročné nepovolené vykopávky v tamojšom starobylom meste Myrmekion. Je obvinený z ničenia predmetov kultúrneho dedičstva, pričom Kyjev odhaduje straty na 200 miliónov hrivien (4,1 milióna eur).
Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Buťagin je zamestnancom štátneho múzea Ermitáž v Petrohrade. Dodalo, že Buťagin dostal pozvánku, aby vo Varšave a v niekoľkých ďalších európskych mestách predniesol sériu prednášok o Poslednom dni Pompejí.
