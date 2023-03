Ukrajina pozvala DeSantisa na návštevu pre jeho výroky o územnom spore

Kyjev 15. marca (TASR) - Ukrajina pozvala guvernéra amerického štátu Florida Rona DeSantisa na návštevu, pretože ruskú inváziu označil za "územný spor" medzi Ukrajinou a Ruskom. V stredu o tom informuje TASR podľa portálu BBC.



Republikán DeSantis môže byť v roku 2024 jedným z kandidátov na úrad amerického prezidenta. Ako "územný spor" označil vojnu na Ukrajine v dotazníku, ktorý reportéri americkej televízie Fox News dali vyplniť deklarovaným i potenciálnym kandidátom Republikánskej strany pre prezidentské voľby.



Napísal tiež, že americká podpora Ukrajiny vo vojne nepatrí k "životne dôležitým záujmom" USA. To naznačuje, že zrejme túto pomoc obmedzí, ak sa stane prezidentom.



Tieto výroky stavajú 44-ročného DeSantisa do jednej skupiny s Donaldom Trumpom, ktorý je proti americkej pomoci Kyjevu a kritizoval administratívu prezidenta Joea Bidena za postoj k tejto vojne. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že DeSantis pravdepodobne bude hlavným súperom Trumpa v boji o nomináciu Republikánskej strany.



Floridský guvernér v dotazníku upozornil, že Spojené štáty majú vlastné národné záujmy, ale "ďalšie zamotávanie sa do územného sporu medzi Ukrajinou a Ruskom k nim nepatrí".



Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko tieto výroky kritizoval.



"Sme si istí, že guvernér DeSantis ako bývalý armádny dôstojník ... pozná rozdiel medzi ´sporom´ a vojnou," napísal Nikolenko. "Pozývame ho na návštevu Ukrajiny, aby hlbšie pochopil ruskú inváziu a hrozby, ktoré predstavuje pre USA," dodal.



DeSantis bol počas štúdia práva na Harvarde verzite zaradený ako dôstojník do amerických námorných síl a bol pridelený do Zbor sudcu generálneho advokáta (JAG). Pracoval aj s osobami zadržanými vo väznici na vojenskej základni Guantánamo na Kube alebo ako právny poradca elitnej jednotky SEAL amerického námorníctva nasadenej v Iraku.