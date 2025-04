Ukrajina pozvala európskych predstaviteľov do Kyjeva na 9. mája

Kyjev 14. apríla (TASR) - Ukrajinská vláda pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského v pondelok pozvala popredných európskych predstaviteľov na návštevu Kyjeva 9. mája. Podľa portálu Politico má ísť o symbolickú protiváhu každoročnej vojenskej prehliadke, ktorú v ten istý deň usporadúva ruský prezident Vladimir Putin v Moskve.



Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Luxemburgu vyzval partnerov, aby „prejavili jednotu a odhodlanie v čase najväčšej agresie v Európe od druhej svetovej vojny“.



Pozvanie prichádza viac ako tri roky od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, a v čase, keď americký prezident Donald Trump podniká kroky k sprostredkovaniu prímeria medzi Moskvou a Kyjevom.



Sybiha zároveň oznámil, že Zelenskyj by rád 9. mája hostil stretnutie takzvanej koalície ochotných krajín, ktoré by sa zaoberalo budúcimi bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu po prípadnom uzavretí prímeria s Ruskom. Spojené štáty sa podľa neho do tejto skupiny zatiaľ nezapojili.



Putin podľa ruských médií pozval na oslavy Dňa víťazstva v druhej svetovej vojne v Moskve lídrov Slovenska, Izraela, Číny, Brazílie či Srbska. Nie ú medzi nimi Spojené štáty ani väčšina členských krajín EÚ.



Zatiaľ čo v minulosti sa na vojenskej prehliadke v Moskve zúčastnili aj západní lídri – ako napríklad George W. Bush či Jacques Chirac – v posledných rokoch sa lídri zo Západu na týchto oslavách nezúčastňovali, pripomína Politico.



Napätie ešte viac vystupňoval nedeľňajší raketový útok Ruska na severoukrajinské mesto Sumy, pri ktorom zahynulo 34 ľudí a viac než 170 ďalších utrpelo zranenia. Útok vyvolal ostrú kritiku zo strany medzinárodného spoločenstva.