Ukrajina pred PCA: Rusku treba nariadiť, aby zbúralo Krymský most

Haag 4. októbra (TASR) - Ukrajina vo štvrtok vyzvala Stály arbitrážny dvor (PCA), aby nariadil Rusku zbúrať most, ktorý spája okupovaný Krym s ruskou pevninou. TASR píše na základe správy agentúry AFP.



Právnici oboch strán dva týždne bojujú na PCA o prístup k pobrežným vodám okolo Krymského polostrova, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.



"Tribunál musí nariadiť Rusku, aby rozobral a odstránil takzvaný Kerčský most," zhrnula postoj Kyjeva Oxana Zolotarjovová, riaditeľka odboru medzinárodného práva na ukrajinskom ministerstve zahraničných vecí. "Zbúranie mosta je jediným spôsobom, ako obnoviť prístup pre lode všetkých krajín, ktoré využívali (Kerčský) prieliv v minulosti, a lode, ktoré by podľa očakávania mali prieliv využívať v budúcnosti," dodala.



Krymský most (nazývaný aj Kerčský) vedie spája mesto Kerč na Kryme a Krasnodarský kraj na juhu Ruska. Je mimoriadne dôležitý pre zásobovanie polostrova a ruských vojakov bojujúcich na Ukrajine. Kyjev naň za posledné roky niekoľkokrát zaútočil.



Ukrajina v rámci arbitráže argumentuje aj tým, že Rusko postavilo most nízko nad hladinou mora, čo komplikuje medzinárodnú lodnú prepravu cez strategický prieliv a obmedzuje obchod. "Rusko nezákonne postavilo tento most a teraz ho musí zbúrať, aby v súlade s medzinárodným právom umožnilo plavbu cez Kerčský prieliv," vyhlásila Zolotarjovová.



Kyjev sa na PCA obrátil v septembri 2016 aby "obhájil svoje práva pobrežného štátu". PCA je najstarší arbitrážny tribunál, zriadili ho v roku 1899 a okrem iného rieši aj spory medzi štátmi v súvislosti s Dohovorom OSN o morskom práve.



Ruský zástupca Gennadij Kuzmin v otváracej reči pred PCA 23. septembra označil prípad za "úplne neodôvodnený a (pre Kyjev) beznádejný", pretože prípad nespadá pod jurisdikciu PCA.



Rusko svoju záverečnú reč prednesie v sobotu.