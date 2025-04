Ukrajina predĺžila platnosť vojnového stavu do augusta

Kyjev 16. apríla (TASR) - Ukrajinský parlament v stredu predĺžil vojnový stav v krajine do augusta, oznámili tamojší poslanci. Nové voľby sa tak v najbližších mesiacoch konať nebudú, keďže vojnový stav volebný cyklus v krajine pozastavuje, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Predĺženie podporila drvivá väčšina z 357 poslancov Najvyššej rady. Okrem zamedzenia vyhlásenia nových volieb umožňuje vojnový stav vláde pokračovať v mobilizácii vojakov.



Ruský prezident Vladimir Putin opakovane spochybňoval legitimitu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského po tom, čo sa v roku 2024 skončilo jeho funkčné obdobie, a žiadal usporiadanie nových volieb. To podporuje aj šéf Bieleho domu Donald Trump, ktorý Zelenského vo februári nazval diktátorom.



Ukrajinský opozičný líder a vodca strany Európska solidarita Petro Porošenko s predĺžením vojnového stavu v krajine súhlasil, predovšetkým po ruských útokoch na mestá Sumy a Kryvyj Rih. Jeho strana návrh v stredu podporila až na jedného jej poslanca.



Napriek tomu Porošenko obviňuje Zelenského zo snahy posilniť svoje právomoci počas trvania vojnového stavu. „Chcem zdôrazniť, že by sme mali uznať to očividné – že vláda začala vojnový stav zneužívať a využíva ho nielen na obranu krajiny, ale aj na vybudovanie autoritatívneho režimu,“ vyhlásil Porošenko v utorok v ukrajinskom parlamente.