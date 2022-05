Ukrajina predĺžila stanné právo a mobilizáciu o 90 dní

Kyjev 22. mája (TASR) – Ukrajina predĺžila o ďalších 90 dní stanné právo, ktoré v krajine vyhlásili koncom februára. Parlament v Kyjeve v súvislosti s ruskou inváziou v nedeľu odhlasoval aj predĺženie všeobecnej mobilizácie rovnako do 23. augusta. TASR prevzala správu od agentúry DPA, ktorá o tom informovala s odvolaním sa na správy poslancov Najvyššej rady na sociálnej sieti.



Poslanci hlasovali o návrhu zákona, ktorý bol zverejnený už skôr v priebehu týždňa na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten vyhlásil stanné právo po prvý raz 24. februára niekoľko hodín po tom, ako Rusko napadlo Ukrajinu. Odvtedy ho dvakrát predĺžili o 30 dní.



Stanné právo je osobitný právny režim, ktorý dáva armáde rozšírené právomoci a obmedzuje občianske slobody, ako je právo na zhromažďovania. Počas jeho platnosti nemôžu krajinu dočasne opustiť muži vo veku 18 až 60 rokov.



Zelenskyj vyhlásil v deň ruskej invázie tiež všeobecnú mobilizáciu, a to s platnosťou na 90 dní pre celú Ukrajinu.



Poradca ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč ešte v stredu odôvodnil relatívne dlhé predĺženie stanného práva tým, že vojna, ktorú začalo Rusko, bude do jesene trvať. Podľa jeho slov sa obyvateľstvu dáva len falošná nádej, keď sa stanné právo predĺži ako doposiaľ len o 30 dní. Vo vojne je potrebná úprimná komunikácia so spoločnosťou, zdôraznil poradca, ktorý sa vyjadruje najmä k vojenským otázkam.