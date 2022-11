Ukrajina predĺžila stanné právo a mobilizáciu do 19. februára 2023

Kyjev 16. novembra (TASR) - Ukrajinský parlament predĺžil platnosť trvania stanného práva v krajine, ako aj mobilizáciu do armády o ďalších 90 dní. Znamená to, že uvedené opatrenia zostanú v platnosti do 19. februára budúceho roku. TASR informuje na základe stredajšej správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na miestne médiá.



Za predĺženie stanného práva hlasovalo takmer 300 poslancov 450-členného parlamentu (Verchovna rada). Potrebných bolo minimálne 226 hlasov.



Stanné právo a všeobecná mobilizácia vrátane dočasného zákazu vycestovania pre mužov vo veku 18 až 60 rokov boli vyhlásené po začiatku ruskej invázie vo februári a odvtedy boli opakovane predlžované na žiadosť prezidenta Volodymyra Zelenského.



Počas stanného práva majú ozbrojené sily rozšírené právomoci a obmedzujú sa občianske slobody, ako napríklad právo na demonštrácie.