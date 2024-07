Ukrajina predĺžila stanné právo a mobilizáciu o ďalšie tri mesiace

Kyjev 23. júla (TASR) - Ukrajinský parlament v utorok opäť predĺžil platnosť stanného práva aj mobilizácie o ďalšie tri mesiace, a to do začiatku novembra. Informujú o tom miestne médiá citujúce tamojších poslancov. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Za predĺženie oboch opatrení, ktorých platnosť by inak vypršala 12. augusta, sa vyslovila jednoznačná väčšina zákonodarcov.



Stanné právo aj všeobecná mobilizácia vrátane dočasného zákazu vycestovania pre mužov vo veku 18 – 60 rokov boli vyhlásené po začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Odvtedy boli opakovane predlžované na žiadosť prezidenta Volodymyra Zelenského. Muži v uvedenom veku môžu krajinu opustiť len vo výnimočných prípadoch.