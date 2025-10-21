< sekcia Zahraničie
Ukrajina predĺžila stanné právo a všeobecnú mobilizáciu
Návrhy na predĺženie predložil parlamentu prezident Volodymyr Zelenskyj a poslanci ich v utorok schválili dvojtretinovou väčšinou. Bez predĺženia by ich platnosť vypršala 5. novembra.
Autor TASR
Kyjev 21. októbra (TASR) - Ukrajinský parlament v utorok schválil predlženie stanného práva a všeobecnej mobilizácie o ďalších 90 dní do februára 2026. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA odvolávajúcej sa na tlačové oddelenie tamojšieho parlamentu.
Stanné právo a mobilizáciu vyhlásili na Ukrajine najskôr na 30 dní po prvý raz na začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Odvtedy ich poslanci pravidelne predlžujú.
Muži vo veku od 22 do 60 rokov spôsobilí na vojenskú službu podľa týchto nariadení majú až na niekoľko výnimiek zakázané opustiť krajinu. Poslanci v auguste zvýšili vekovú hranicu na 22 rokov z pôvodných 18 rokov.
