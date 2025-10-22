< sekcia Zahraničie
Ukrajina predstavila morský dron s dosahom kdekoľvek v Čiernom mori
Autor TASR
Kyjev 22. októbra (TASR) — Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) predstavila vylepšený námorný dron „Sea Baby“. Tvrdí, že teraz môže operovať kdekoľvek v Čiernom mori, niesť ťažšie zbrane a na zacielenie používa umelú inteligenciu. TASR o tom píše podľa stredajšej správy AP.
Ukrajina používa bezpilotné námorné drony na vytlačenie ruskej vojenskej flotily z blízkosti svojho pobrežia a ničenie nepriateľskej infraštruktúry v Čiernom mori. Podľa SBU si útoky bezpilotného plavidla známeho ako „Sea Baby“ vynútili strategickú zmenu v ruských námorných operáciách.
Na demonštrácii nového modelu sa zúčastnila agentúra Associated Press. Pri ukážke boli jednotlivé varianty vybavené viacnásobným raketovým odpaľovačom a stabilizovanou guľometnou vežou. Čas a miesto z bezpečnostných dôvodov nezverejnili.
Ich dosah sa rozšíril z 1000 kilometrov na 1500 kilometrov a môžu niesť až 2000 kilogramov užitočného zaťaženia, uviedli predstavitelia SBU.
Podľa generála SBU Ivana Lukaševiča nové plavidlá s pomocou umelej inteligencie lepšie dokážu dosiahnuť cieľ, odpaľovať malé útočné drony a viacvrstvové systémy autodeštrukcie bránia ich zajatiu.
Vodné drony boli podľa SBU použité pri úspešných útokoch na 11 ruských plavidiel vrátane fregát a raketových nosičov. Ruské námorníctvo preto presunulo svoju hlavnú základňu zo Sevastopola na Kryme do vzdialenejšieho Novorossijska. Opakovane útočia aj na piliere Krymského mosta v snahe znefunkčniť ho pre ťažkú vojenskú prepravu.
Program Sea Baby je čiastočne financovaný aj z verejných darov. „Tu môžeme Ukrajincom ukázať najefektívnejšie využitie peňazí, ktoré nám darovali,“ dodal Lukaševič.
