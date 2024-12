Ukrajina predviedla nový raketový dron, má posilniť údery na Rusko

Kyjev 6. decembra (TASR) - Ukrajina v piatok predstavila nový "raketový dron" vlastnej výroby, ktorý dokáže údajne doletieť až do vzdialenosti 700 kilometrov. To je viac než dvojnásobok najdlhšieho doletu rakiet dodávaných Západom, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Bezpilotný stroj "Peklo" je už druhý takýto raketový dron, ktorý Kyjev predstavil v snahe posilniť svoje kapacity pri útokoch na ciele vo vnútrozemí Ruska. Tento typ môže dosiahnuť rýchlosť 700 kilometrov za hodinu, povedal zástupca ukrajinského zbrojárskeho koncernu Ukroboronprom novinárom na ceremónii odovzdávania dronov ozbrojeným silám.



Ukrajiny neposkytla žiadne ďalšie podrobnosti ani dôkazy o dolete alebo rýchlosti dronu. O svojom zbrojnom priemysle zverejňuje len málo detailov, pretože sa obáva zneužitia informácií Ruskom.



Ukrajinské ministerstvo strategického priemyslu v novembri pre agentúru Reuters uviedlo, že raketový dron sa dá prirovnať k navádzanej strele, ktorá letí nízko po riadenej dráhe k svojmu cieľu, zvyčajne pod rýchlosťou zvuku. Strely ATACMS dodávané USA majú deklarovaný dolet zhruba 300 kilometrov.



Moskva vo vojne na Ukrajine už použila tisíce rakiet dlhého doletu a bezpilotných lietadiel proti vojenským cieľom či civilnej infraštruktúre. Kyjev sa preto snaží získať prostriedky na odvetné údery, ale jeho spojenci až do minulého mesiaca odmietali povoliť použitie svojich rakiet dlhého doletu. Ukrajina sa preto pokúša používať na útoky drony s výbušninami proti cieľom až do vzdialenosti 1000 kilometrov vo vnútrozemí Ruska.



Na piatkovej ceremónii bola aj prezident Volodymyr Zelenskyj. Minulý mesiac oznámil, že Ukrajina vyvíja štyri vlastné rôzne typy rakiet. Napriek úspešným testovacím odpalom však jej program narazil na problémy s globálnym dodávateľským reťazcom, ozrejmilo ministerstvo strategického priemyslu, ktoré má na starosti aj výrobu zbraní.