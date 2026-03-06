< sekcia Zahraničie
Ukrajina predvolala v kauze bankových úradníkov maďarského diplomata
Euronews konštatuje, že tento incident predstavuje dramatickú eskaláciu už aj tak napätých vzťahov medzi oboma krajinami.
Autor TASR
Kyjev 6. marca (TASR) - V súvislosti so zadržaním skupiny ukrajinských bankových zamestnancov v Maďarsku si ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo maďarského chargé d'affaires v Kyjeve. Informovala o tom v piatok agentúra AFP, píše TASR.
„Maďarskému diplomatovi bolo zdôraznené, že ukrajinská strana považuje takéto konanie za nezákonné, požaduje okamžitý konzulárny prístup k nezákonne zadržaným občanom Ukrajiny a ich rýchle prepustenie, ako aj vrátenie štátneho majetku,“ uvádza sa vo vyhlásení ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.
Ao na svojom webe informovala stanica Euronews, ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v piatok ráno obvinil Maďarsko z únosu siedmich zamestnancov ukrajinskej štátnej banky spolu s veľkým objemom hotovosti a zlata.
Podľa dotknutej ukrajinskej banky Oščadbank jej zamestnanci prevážali približne 75 miliónov dolárov, a to z Rakúska na Ukrajinu. Kyjev tvrdí, že stratil kontakt so zadržanými zamestnancami banky.
Euronews konštatuje, že tento incident predstavuje dramatickú eskaláciu už aj tak napätých vzťahov medzi oboma krajinami, ku ktorej došlo deň po tom, čo si maďarský premiér Viktor Orbán a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vymenili cez sociálne siete a elektronické médiá sériu ostrých vyhlásení.
Banka Oščadbank vydala vyhlásenie, v ktorom požaduje prepustenie svojich zamestnancov a v ktorom označuje konanie Maďarska za neoprávnené.
Podľa ukrajinskej banky jej dodávky prevážali 40 miliónov dolárov, 35 miliónov eur a deväť kilogramov zlata. Banka dodala, že konvoj bol organizovaný v spolupráci s rakúskou bankou Raiffeisen. „Náklad bol zaregistrovaný v súlade s medzinárodnými prepravnými predpismi a platnými európskymi colnými postupmi,“ uviedla.
Maďarské úrady na obvinenia ukrajinskej strany zatiaľ nereagovali.
Budapešť a Kyjev sú v ostrom spore o uzavretie ropovodu Družba, ktorý cez Ukrajinu do Maďarska prepravuje lacnú ruskú ropu. Ropovod bol poškodený pri údajnom ruskom útoku koncom januára. Budapešť obviňuje Kyjev z marenia opráv a označuje to za odvetu za proruské postoje maďarského vedenia, ktoré blokuje pôžičku EÚ vo výške 90 miliárd eur určenú na podporu vojnového úsilia Ukrajiny.
„Maďarskému diplomatovi bolo zdôraznené, že ukrajinská strana považuje takéto konanie za nezákonné, požaduje okamžitý konzulárny prístup k nezákonne zadržaným občanom Ukrajiny a ich rýchle prepustenie, ako aj vrátenie štátneho majetku,“ uvádza sa vo vyhlásení ukrajinského ministerstva zahraničných vecí.
Ao na svojom webe informovala stanica Euronews, ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v piatok ráno obvinil Maďarsko z únosu siedmich zamestnancov ukrajinskej štátnej banky spolu s veľkým objemom hotovosti a zlata.
Podľa dotknutej ukrajinskej banky Oščadbank jej zamestnanci prevážali približne 75 miliónov dolárov, a to z Rakúska na Ukrajinu. Kyjev tvrdí, že stratil kontakt so zadržanými zamestnancami banky.
Euronews konštatuje, že tento incident predstavuje dramatickú eskaláciu už aj tak napätých vzťahov medzi oboma krajinami, ku ktorej došlo deň po tom, čo si maďarský premiér Viktor Orbán a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vymenili cez sociálne siete a elektronické médiá sériu ostrých vyhlásení.
Banka Oščadbank vydala vyhlásenie, v ktorom požaduje prepustenie svojich zamestnancov a v ktorom označuje konanie Maďarska za neoprávnené.
Podľa ukrajinskej banky jej dodávky prevážali 40 miliónov dolárov, 35 miliónov eur a deväť kilogramov zlata. Banka dodala, že konvoj bol organizovaný v spolupráci s rakúskou bankou Raiffeisen. „Náklad bol zaregistrovaný v súlade s medzinárodnými prepravnými predpismi a platnými európskymi colnými postupmi,“ uviedla.
Maďarské úrady na obvinenia ukrajinskej strany zatiaľ nereagovali.
Budapešť a Kyjev sú v ostrom spore o uzavretie ropovodu Družba, ktorý cez Ukrajinu do Maďarska prepravuje lacnú ruskú ropu. Ropovod bol poškodený pri údajnom ruskom útoku koncom januára. Budapešť obviňuje Kyjev z marenia opráv a označuje to za odvetu za proruské postoje maďarského vedenia, ktoré blokuje pôžičku EÚ vo výške 90 miliárd eur určenú na podporu vojnového úsilia Ukrajiny.