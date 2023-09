Prvé obilie z Ukrajiny po prelomení blokády je v Istanbule

Istanbul 21. septembra (TASR) — Nákladná loď Resilient Africa preplávala vo štvrtok cez Bosporský prieliv a stala sa prvým plavidlom s obilím z Ukrajiny, ktoré sa dostalo do Čierneho mora cez dočasný koridor. S odvolaním sa na zdroje monitorujúce námornú dopravu v danej oblasti o tom informovala agentúra AFP.



Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že loď Resilient Africa, ktorá sa plaví pod vlajkou Palau a má medzinárodnú posádku, vyrazila z ukrajinského prístavu Čornomorsk v utorok s nákladom 3000 ton pšenice.



Britská stanica BBC podotkla, že šlo o "malú testovaciu dávku". Ako ďalšia by mala vyraziť loď Aroyat s takmer 20.000 tonami nákladu.



Ukrajina je po Rusku druhým najväčším vývozcom obilia v regióne, pričom už druhý rok po sebe zbiera rekordnú úrodu pšenice.



Nový námorný koridor pre tento hlavný exportný artikel Ukrajiny nie je porovnateľný s predchádzajúcim, a to ani z hľadiska objemu, ani bezpečnosti, upozornila BBC.



Pre Ukrajinu, ktorá čelí invázii ruských síl, je však každá loď s kukuricou alebo pšenicou, ktorá odchádza do Čierneho mora, životne dôležitá. Potrebuje totiž predať svoju úrodu a exportných trás je každým dňom menej z dôvodu ruskej agresie a nespokojnosti v niektorých štátoch EÚ s dovozom lacného ukrajinského obilia.



Po svojom odstúpení od dohody o vývoze obilia Rusko vyhlásilo všetky lode smerujúce do ukrajinských prístavov za vojenské ciele, čo spolu s nebezpečenstvom nastražených mín de facto uzavrelo čiernomorskú námornú trasu pre väčšinu dopravcov.



Začiatkom septembra sa ešte turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pokúsil presvedčiť ruského prezidenta Vladimira Putina, aby obnovil bezpečný koridor z Odesy do Istanbulu, ale Putin tento návrh odmietol.



V dôsledku toho sa Ukrajina dohodla s Tureckom na alternatívnej trase a koncom augusta cez tento humanitárny koridor preplávalo päť lodí, ktoré v ukrajinských prístavoch uviazli od februára minulého roka, keď sa začala ruská invázia.



Odborníci varujú, že pokusy Kremľa o zlikvidovanie ukrajinského exportu obilia, s tým spojená snaha pripraviť ju o príjmy a zbaviť sa aj svojho hlavného konkurenta na trhu s obilím by mohli vyústiť do eskalácie v čiernomorskom regióne a prerušenia dodávok ruského obilia, čo bude mať za následok skokový nárast svetových cien potravín.



Podľa ruskej analytickej spoločnosti Sovecon je pre Kyjev politicky dôležité dokázať, že je schopný z terminálov v Odese vyvážať obilie po mori aj bez dohody a bez účasti Ruska.



"Moskva sa určite pokúsi prerušiť dodávky cez tento koridor, aby ukázala svoju silu v Čiernom mori," domnievajú sa analytici podľa BBC.