Ukrajina presunula vojakov v niektorých častiach Charkovskej oblasti

Kyjev 15. mája (TASR) - Ukrajina presunula svojich vojakov z okolia niekoľkých obcí na východe Charkovskej oblasti, kde sa ruskej armáde darí od spustenia minulotýždňovej ofenzívy postupovať. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AFP.



"V niektorých oblastiach okolo (obce) Lukianci a (mesta) Vovčansk vykonali naše jednotky manéver a presunuli sa na výhodnejšie pozície v reakcii na paľbu nepriateľa a útoky pechoty a s cieľom vyhnúť sa stratám a zachrániť životy našich vojakov," uviedla ukrajinská armáda v noci na stredu.



Rusko i Ukrajina využívajú od začiatku vojny slovné spojenia, ako presunúť sa na "výhodnejšie pozície", keď hovoria o ústupe, všíma si AFP. Lukianci a Vovčansk sú od seba vzdialené asi 30 kilometrov a ležia neďaleko hraníc s Ruskom.



Šéf polície vo Vovčansku Olexij Charkivskyj v stredu uviedol, že ruské sily obsadzujú vnútri mesta pozície. "Situácia je mimoriadne náročná. Nepriateľ obsadzuje pozície na uliciach Vovčanska," cituje Charkivského agentúra Reuters.



Ruská armáda spustila ofenzívu v Charkovskej oblasti minulý týždeň, pričom ruské ministerstvo obrany krátko na to oznámilo dobytie niekoľkých tamojších obcí. Generálny štáb ukrajinskej armády uvádza, že situácia v Charkovskej oblasti je zložitá, no jeho jednotky ruským silám nedovolia získať výhodu. Ukrajina do oblasti tiež vyslala posily.



Podľa niektorých vojenských analytikov sa Rusko takto snaží prinúť Ukrajinu presmerovať svojich vojakov z iných oblastí frontu, napríklad z okolia strategicky významného mesta Časiv Jar v Doneckej oblasti, kde ruské sily taktiež postupujú.



"V súčasnosti je situácia najzložitejšia v Doneckej a Charkovskej oblasti," uviedol v utorok večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.