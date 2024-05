Ukrajina preveruje možnú účasť KĽDR na dodávkach striel Rusku

Kyjev 7. mája (TASR) - Ukrajinská generálna prokuratúra uviedla, že preskúmala trosky 21 z približne 50 balistických striel vypálených Ruskom od konca decembra do konca februára. Cieľom je posúdiť možnú vojenskú spoluprácu medzi Moskvou a Pchjongjangom. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Prokuratúra uviedla, že poruchovosť týchto severokórejských zbraní bola vysoká. "Približne polovica severokórejských striel sa vychýlila zo svojej plánovanej dráhy a vybuchla vo vzduchu," uviedla prokuratúra a dodala, že v takýchto prípadoch trosky nezískala.



Strely zo Severnej Kórey tvoria len malú časť ruskej munície vo vojne na Ukrajine, píše Reuters. Ich prípadné použitie však vyvoláva obavy v Južnej Kórey či USA, pretože by to mohla byť predzvesť konca takmer dvadsaťročného úsilia stálych členov Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) zabrániť Pchjongjangu rozširovať svoje programy jadrových a balistických rakiet.



Rusko uskutočňuje kroky, ktoré OSN sťažia dohľad nad zbrojnými sankciami voči KĽDR. Moskva koncom marca vetovala návrh rezolúcie BR OSN o predĺžení dohľadu expertov OSN nad sankciami voči Severnej Kórei. Čína, ktorá je rovnako ako Rusko jedným z piatich stálych členov BR OSN, sa hlasovania zdržala.



Experti niekoľko dní predtým predložili správu, v ktorej po prvý raz potvrdili, že strely Whasong-11 vyrobené Severnou Kóreou zasiahli ukrajinské mesto Charkov.