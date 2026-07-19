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Ukrajina prevzala zodpovednosť za isté útoky
Podľa SBU ide o štvrtý tanker ruskej tieňovej flotily, ktorý ukrajinské sily zasiahli za posledných desať dní.
Autor TASR
Kyjev 19. júla (TASR) - Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) sa v nedeľu prihlásila k zodpovednosti za útok na ropný tanker Avero, ktorý podľa nej patrí ruskej tieňovej flotile, ako aj za útoky na tri ropné sklady v Stavropolskom kraji na juhu Ruska.
Plavidlo Avero, na ktoré zaútočil ukrajinský námorný dron Mamai, podľa SBU prepravovalo ruskú ropu do Číny a Indie, čím obchádzalo embargo uvalené na Rusko krajinami skupiny G7 a Európskou úniou.
Podľa SBU ide o štvrtý tanker ruskej tieňovej flotily, ktorý ukrajinské sily zasiahli za posledných desať dní. Predpokladá sa, že všetky štyri plavidlá patria do triedy Suezmax, ktorá zahŕňa veľké ropné tankery určené na prepravu značného objemu ropy.
SBU sa zároveň prihlásila k útokom na tri ropné sklady v Stavropolskom kraji, ktorý leží približne 600 kilometrov od ukrajinských hraníc. Kyjev tvrdí, že cieľom týchto operácií je narušiť vývoz ruskej ropy, obmedziť príjmy financujúce vojnu a znížiť dodávky paliva pre ruskú armádu.
Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov (SBS) Robert Brovdi, známy pod prezývkou Maďar, v nedeľu ráno na sociálnych sieťach uviedol, že v rámci operácie nazvanej Moločka jednotky SBS v noci na nedeľu na anektovanom Kryme a okupovaných územiach Ukrajiny zaútočili na 13 energetických objektov a štyri lode ruskej tieňovej flotily,
Spresnil, že v Čiernom mori boli údajne zasiahnuté dva ropné tankery, nákladná loď a plávajúci žeriav. Dodal, že kampaň proti ruskej flotile bude pokračovať „bez časového obmedzenia“.
Názov operácie Moločka je odvodený od ukrajinskej skratky pre slogan Cesta k pádu Moskvy vedie cez Krym-
SBS tvrdia, že počas noci zaútočili celkovo na 59 ruských cieľov. Od začiatku júla sa podľa vlastných údajov prihlásili k útokom na 176 lodí a 96 energetických zariadení.
Plavidlo Avero, na ktoré zaútočil ukrajinský námorný dron Mamai, podľa SBU prepravovalo ruskú ropu do Číny a Indie, čím obchádzalo embargo uvalené na Rusko krajinami skupiny G7 a Európskou úniou.
Podľa SBU ide o štvrtý tanker ruskej tieňovej flotily, ktorý ukrajinské sily zasiahli za posledných desať dní. Predpokladá sa, že všetky štyri plavidlá patria do triedy Suezmax, ktorá zahŕňa veľké ropné tankery určené na prepravu značného objemu ropy.
SBU sa zároveň prihlásila k útokom na tri ropné sklady v Stavropolskom kraji, ktorý leží približne 600 kilometrov od ukrajinských hraníc. Kyjev tvrdí, že cieľom týchto operácií je narušiť vývoz ruskej ropy, obmedziť príjmy financujúce vojnu a znížiť dodávky paliva pre ruskú armádu.
Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov (SBS) Robert Brovdi, známy pod prezývkou Maďar, v nedeľu ráno na sociálnych sieťach uviedol, že v rámci operácie nazvanej Moločka jednotky SBS v noci na nedeľu na anektovanom Kryme a okupovaných územiach Ukrajiny zaútočili na 13 energetických objektov a štyri lode ruskej tieňovej flotily,
Spresnil, že v Čiernom mori boli údajne zasiahnuté dva ropné tankery, nákladná loď a plávajúci žeriav. Dodal, že kampaň proti ruskej flotile bude pokračovať „bez časového obmedzenia“.
Názov operácie Moločka je odvodený od ukrajinskej skratky pre slogan Cesta k pádu Moskvy vedie cez Krym-
SBS tvrdia, že počas noci zaútočili celkovo na 59 ruských cieľov. Od začiatku júla sa podľa vlastných údajov prihlásili k útokom na 176 lodí a 96 energetických zariadení.