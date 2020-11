Zelenskyj pre rozhodnutie ústavného súdu varoval pred krviprelievaním

Kyjev 3. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval pred pouličnými potýčkami a krviprelievaním v prípade, ak sa neskončí chaos vytvorený tamojším ústavným súdom, ktorý nedávno zabránil reforme protikorupčných zákonov. Informovala o tom v pondelok agentúra Unian.



"Ak nezastavíme chaos, ktorý pre peniaze vytvára ústavný súd, uvidíme na ulici potýčky. Táto odpoveď spoločnosti bude tvrdá, ale spravodlivá. Sme pripravení hazardovať s osudom našej krajiny? Ak nie, potom by sme mali spoločne prevziať zodpovednosť a obnoviť spravodlivosť a vládu zákona," uviedol prezident. Situácia môže podľa neho prerásť do krviprelievania.



Ústavný súd minulý týždeň v stredu uviedol, že v rozpore s ústavou je niekoľko protikorupčných zákonov vrátane zákona o voľnom prístupe verejnosti k majetkovým priznaniam predstaviteľov štátnych a samosprávnych orgánov. Súd tvrdí, že voľný prístup verejnosti k majetkovým priznaniam verejných činiteľov zrušil preto, aby ochránil sudcov pred nátlakom zo strany výkonnej moci, píše UNIAN.



Po tomto verdikte súdu Zelenskyj predložil vo štvrtok večer parlamentu návrh zákona, ktorý má predčasne ukončiť funkčné obdobie všetkým členom ústavného súdu. Sudca ústavného súdu Ihor Slidenko pohrozil vážnymi následkami, ak parlament prijme tento návrh zákona - a to vrátane "vojny a rozpadu krajiny".



"Verím, že sa musíme dostať zo situácie ako víťazi, pretože sme na strane ľudí, na strane pravdy, na strane pokroku. A ak sa rozhodnem, že vyriešiť túto krízu je možné iba prostredníctvom navrhovaného zákona, musí byť jednoznačne podporený. Ak nájdeme inú, menej konfliktnú cestu, pristúpime k inému riešeniu," dodal prezident.



V prezidentovom návrhu zákona sa píše, že rozhodnutie ústavného súdu je "neplatné" a všetci sudcovia, ktorí ho prijali, sa ocitli v konflikte záujmov. Prezident požaduje, aby sudcom bola odobratá funkcia už v deň prijatia jeho návrhu a následne aby bolo vyhlásené vypočúvanie nových kandidátov na členov ústavného súdu.



Rozhodnutie súdu ešte vo štvrtok nazval Zelenskyj "hrozbou pre národnú bezpečnosť".



Podľa indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International sa Ukrajina v roku 2019 umiestnila na 126. mieste zo 198 krajín.