Prezident Ukrajiny Zelenskyj mal pozitívny test na koronavírus

Na archívnej snímke seniorky s ochrannými rúškami kráčajú po ulici v Kyjeve vo štvrtok 15. októbra 2020. Foto: TASR/AP

Kyjev 9. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mal pozitívny výsledok testu na nový koronavírus. Podľa agentúry Ukrinform to v pondelok oznámil na sociálnej sieti Facebook." napísal Zelenskyj. Prezident dodal, že sa cíti dobre, a sľúbil, že absolvuje karanténu a naďalej si bude plniť svoje povinnosti.Podľa agentúry AFP túto informáciu následne potvrdila aj Zelenského kancelária.Zelenskyj krátko predtým podľa agentúry Interfax-Ukrajina avizoval, že v krajine čoskoro zavedú takzvanú víkendovú karanténu." uviedol Zelenskyj.Ukrajinský minister zdravotníctva Maxim Stepanov vysvetlil, že to znamená, že v sobotu a nedeľu budú fungovať len obchody s potravinami, lekárne, verejná doprava, čerpacie stanice a veterinárne lekárne, píše agentúra Unian. Reštaurácie, kaviarne a iné stravovacie zariadenia budú uzavreté, pričom jedlo či nápoje si zákazníci budú smieť vziať iba so sebou.Na Ukrajine od začiatku pandémie zaznamenali už celkovo 469.018 prípadov nákazy koronavírusom a 8565 súvisiacich úmrtí. V sobotu v krajine hlásili rekordných 10.746 nových prípadov nákazy.Kabinet ministrov 13. októbra predĺžil karanténne opatrenia na Ukrajine do konca tohto roka.